Ankara Kızılay Rotary Kulübü, 'Neden Atatürk' Kitabının Geliriyle Atatürk'ün Anlatılacağı "Dinle Çocuk" Kitabını Çıkaracak - Haberler

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Derneği Dönem Başkanı Osman Cömert, toplumda Atatürk bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "Neden Atatürk" kitabı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kitabın geliriyle çıkaracakları 'Dinle Çocuk' kitabını sokaklara atılmış pet şişe ve poşet getirmeleri koşuluyla ücretsiz olarak köy çocuklarına dağıtacaklarını kaydeden Cömert, "Böylece çocuklara hem çevreyi temizleme bilincini aşılayacağız hem de Atatürk'ü öğrenmesi için kitap edinmiş olacak" dedi.

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Derneği Dönem Başkanı Osman Cömert, Atatürk'ü yeni kuşaklara tanıtacak bir proje için yola çıktıklarını ve sonunda 'Neden Atatürk' kitabının ortaya çıktığını anlattı. Kitabın yazarı Mehmet Mursaloğlu'nun Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in torunu olduğunu kaydeden Cömert, şu bilgileri verdi:

"ÇOCUK KİTABI İÇİN YOLA ÇIKTIK AMA KİTAP 600 SAYFALARA DOĞRU GİDİNCE HEDEFİ BÜYÜTTÜK"

"Kendisi gönüllü olarak tek kuruş talep etmeden bu kitap için 5 ay çalışma yaptı. 5 aylık süreçte piyasada Atatürk'ü anlatan 40 küsur kitap tarandı, oradaki bilgiler derlendi. Tayfur Sökmen'in savaş dönemindeki arşivleri tarandı. Mursaloğlu'nun eşinin dedesi de savaş kahramanı, onun savaş arşivleri taranarak Atatürk ile ilgili birçok anılar derlendi ve bu kitap ortaya çıktı. Biz çocuk kitabı için yola çıktık ama kitap 600 sayfalara doğru gidince hedefi büyütüp bu bilgileri yetişkin insanların okumasını istedik ve 'Neden Atatürk' kitabı çıktı. Bu kitaptan elde edeceğimiz gelir ile ilk hedefimiz olan 'Dinle Çocuk' kitabını basacağız; ön kapağında 'Dinle Çocuk', arka kapağında da 'Anlat Çocuk' olacak. Atatürk'ün çok kullandığı çocuk ifadesini kullanmak istedik.

"İLKOKUL ÇOCUKLARINA HİTABEN 120 SAYFALI BİR ESER OLACAK; 60 SAYFASI RESİM, 60 SAYFASI ATATÜRK'LE İLGİLİ BİLGİLERİ İÇERECEK"

İlkokul çocuklarına hitaben 120 sayfalı bir eser olacak; 60 sayfası resim, 60 sayfası Atatürk'le ilgili bilgileri içerecek. Köy ve kasaba ilkokul çocuklarına ücretsiz dağıtmayı düşünüyoruz. Ücretsiz ama bir bedel alacağız o da şu; köy öğretmeni çocuğa sokakta bulduğun iki tane pet şişe ya da poşet torbayı getir bu kitabı al diyecek yani hem çevreyi temizleme bilici aşılayacağız çocuklarımıza hem de Atatürk'ü öğrenmesi için kitap edinmiş olacak. Bu sayede Atatürk ile ilgili bilinci tekrar topluma yaymaya çalışıyoruz. Hedefimiz ilk etapta Dinle Çocuk kitabının 10 bin adet basılıp dağıtılması ve devamında yeni 10 binler basmak.

"BİN KİTABIN 150 TANESİNİ KİTAPSEVERLER ALDI, 850 KİTABI TÜKETTİĞİMİZ ANDA DİNLE ÇOCUK KİTABININ BASIMINI YAPACAĞIZ"

Neden Atatürk, daha bir haftalık bir kitap. Kitap mağazalarında yok, kitabı edinmek için benimle doğrudan irtibata geçmeleri gerekiyor, kargoyla gönderiyoruz ücretini hesaba yatırıyorlar. Rotary Kulübü ticari bir kuruluş değil kitap satamaz ama bağış kabul edebilir, gelen bağışla kitabı hediye ediyoruz. Bin kitabın 150 tanesini kitapseverler aldı, 850 kitabı tükettiğimiz anda Dinle Çocuk kitabının basımını yapacağız."

Uluslararası Rotary'nin 2430. Bölgesi eski Federasyon Başkanı Nuri Altan Aslan da Rotary ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Dünyada 1 milyon 200 bin kişiden oluşan, 200 farklı coğrafyada faaliyet yürüten bir örgüt. Dünyada çocuk felcine son vermiş bir örgüt. Genel olarak insanlara dokunan, iyilikler götürmeye çalışan bir yapıyız."