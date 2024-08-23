Ankara Güvenpark'ta Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı belirtildi.

Doğal ve kültürel sit alanı olan parka ismini veren, Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından yapılan "Güvenpark Anıtı" ile çevresinde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Parkta yetişkin ağaçlar, havuz ve oturma yerleri ile çocuk oyun alanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, çalışmalarda Güvenpark'ın özgün dokusuna dokunmadıklarını belirtti.

Ödemiş, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Güvenpark ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği yere bir de anıt yapacaklarını kaydetti.

"Burası hepimizin geçmişinde izi olan bir alan"

Güvenpark'ın hem Ankara hem de Türkiye'nin hafızasında yer edindiğini belirten Ödemiş, "Bu parkı hepimiz önemsiyoruz çünkü burası Ankara'nın ilk planlama sürecinde, Alman mimar ve şehir plancısı Hermann Jansen'in imar planında yer alan önemli bir yeşil doku. Bu park, pek çok kamusal etkinliğe ev sahipliği yapmış, hepimizin belleğinde önemli yeri olan, geçmişinde izi olan bir alan." dedi.

Daha önce parkta Başkent'in meydanına yakışmayan çok fazla unsur olduğunu aktaran Ödemiş, şunları kaydetti:

"Parkın geçmişteki o keşmekeş görüntüsü ortadan kalkacak. Büfeleri, dolmuş duraklarını kaldırdık. Bazı dolmuşlar yeni yerine taşınıncaya kadar geçici hizmet verecek ama proje tamamlandığında dolmuş duraklarının tamamı kalkmış olacak. Böylece mevcut Güvenpark dokusuna yaklaşık 2 bin küsur metrekareye yakın yeni bir yeşil alanı da ilave etmiş olacağız."

"Yeşil dokuyu tamamen koruduk"

Proje dahilinde kent mobilyalarının yanı sıra aydınlatmaların ve yürüyüş yollarının da özel malzemelerle yenilendiğini belirten Ödemiş, şöyle devam etti:

"Özgün dokuya hiç dokunmadık, bozmadık. Yeşil dokuyu tamamen koruduk. Çalışmaya başlarken öncelikle buradaki mevcut ağaç dokusunun rölövesini çıkardık. Bunlar artık anıt ağaç diyebileceğimiz simgesel ağaçlarımız, bunları koruduk. Ağaçların bakımını çalışma esnasında ihmal etmiyoruz. Titiz bir şekilde ağaçların bakımını da sürdürüyoruz. Burada sade bir düzenleme yapıyoruz, çim ağırlıklı çalışıyoruz. Bitkileri seçerken de mümkün olduğu kadar iklimi de dikkate alarak az su isteyen Ankara iklimine, ekolojisine uygun bitkiler seçtik."

Ödemiş, Keçiören Metrosu ve Atatürk Bulvarı arasındaki yürüyüş yollarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti.