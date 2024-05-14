Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve diğer görevlilerin evleri arandı

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan ve haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evleri arandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇAN GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK NE DEMİŞTİ?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7U koduyla gizli tanık olan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçmıştı. Sertçelik iddialarında "Bir şekilde zaten gizli tanık yaratacaklar bu belli. Ben de kabul ettim. Kendimi ve ailemi kurtarabilmek için, benim ve abimin üzerine yıkılacak dosyaları engelleyebilmek için. Daha sonrasında bu ifadeyi kendileri isim isim 'Bu ismi koyalım mı? Koyalım. Bu olay böyle olmuş mudur? Olmuştur.' diye beni baskılarla tehditlerle hiçbir şekilde irademin altında olmayarak 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturdular." ifadelerini kullandı.

"SADIK SOYLU, BEKİR BOZDAĞ, ABDULHAMİT GÜL..."

"Bütün o giren isimler ilk ifadede. Benim bir sonraki ifadede söyleyeceğim isimleri duyduğunuzda herkes şaşıracak" diyen Sertçelik, "Serdar, Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu... bu isimlerle ilgili bir şablon oluşturulacak. Bunlarla da oturup karşılıklı konuşacağız. Gizli tanık ifadene bunları da ekleyeceksin.' denildi. Bu şahıslar eklendiğinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim. Bu şahısların isimlerini ben kullandığımda, AK Parti'nin gücü altında nasıl bunları yapabilirim diye anlamaya çalışıyorum. Ortada bir savaş var çünkü kendi içerilerinde. Ne olduğunu anlayamıyorum." ifadelerini kullandı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü üzerinden AKP'ye darbe yapıldığı iddiasında bulundu.

SERTÇELİK SES KAYDI YAYIMLADI

Serçelik'in iddialarında gündeme getirdiği ve kendisini Süleyman Soylu ve Hasan Doğan'a karşı komplo kurmaya teşvik eden Ankara Emniyeti'nden olduğu iddia edilen bir isimle yaptığı görüşmenin kaydını Youtube üzerinden yayımladı.

Sertçelik, "Ankara Emniyet Müdürlüğü AKP'ye darbe yapıyor" iddiasını ileri sürmüş, "Yarın yapacağım paylaşımlarla tüm söylediklerimi ispat edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden Şevket Demircan ile Serdar Sertçelik arasında geçen konuşma ise şu şekilde:

"Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.

Şevket Demircan: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söyleyeceğim. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım."