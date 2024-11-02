Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Karaborsa Bilet Uyarısı

ANKARA Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, tiyatro biletinde karaborsa sorunu yaşandığı yönünde şikayetler aldıklarını söyleyerek, "Bu noktada bazı insanların peşine düştük. Çeşitli portallarda bu biletlerin satıldığını duyuyoruz. Bununla ilgili yasal işlemlere başladık" dedi.

Ankara Devlet Tiyatrosu, yeni sezonu ekim ayı itibarıyla açtı. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, yeni sezonda yerli ve yabancı birçok oyunu sahneye taşıyacaklarını söyleyerek, " Ankara Devlet Tiyatrosu olarak geçtiğimiz sezon itibarıyla yaklaşık 20'nin üzerinde yeni oyun yaptık. Geçmiş yıllara nazaran aslında, bakarsanız seyirci kapasitemizi iki kata yakın bir artışla yükselttik. Tabii burada oynadığımız oyun sayısı arttı elbette ama Ankara için değil sadece, çevre illere yaptığımız turnelerle özellikle oyun sayımızı çok artırdık" dedi.

'ANKARA'DA SAHNE ARAYIŞINDAYIZ'

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kapalı gişe oyunlarıyla tanındığını ve bu konuda da şikayet aldıklarını belirten Tanrıverdi, "Bu şikayetler güzel, çok da hoşumuza gidiyor ama tabii ki seyircimizi de üzmek istemiyoruz. Bu nedenle Ankara'da faaliyetlerimizi artırabileceğimiz sahneler arayışındayız. Çünkü yetmiyor, talep çok fazla. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Pursaklar Devlet Tiyatrosu Sahnesi oldukça aktif olarak hayata geçti. Ardından Etimesgut'ta 100'üncü Yıl Kültür Merkezi içerisindeki sahnemiz devreye girdi. Çeşitli görüşmelerimiz var, farklı belediye başkanlarıyla görüşüyoruz. Sahne sayımızı daha da artıralım ki bu ulaştığımız seyirci rakamlarının daha da üstüne çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, repertuardaki oyun seçkisini de artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yeni bir anlayışla yola çıkalım istedik. Bu yıl 'Duy Beni' konseptiyle Devlet Tiyatroları yola çıktı. Bu bir sesimizi duyurmak, herkesin sesini duymak hedefiyle yola çıkılmış bir düşünce. Bu sebeple de bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu repertuarında oldukça farklı oyunlar yakalamak istedik, hem yerli hem yabancı anlamında. Pandemi hayatımızı çok etkiledi. O süreçte her şey durduğu gibi tiyatro da büyük oranda durdu. Faaliyetlerimiz de çok azalmıştı. Hayatı normalleştirme anlamında katlanarak büyüttüğümüzü düşünüyoruz. Herhalde geçtiğimiz yılki hedefimizin üstüne de çıkacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'EMEK HIRSIZLIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Tiyatro biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve karaborsada satış yapıldığı yönünde şikayetler geldiğini anlatan Tanrıverdi, "Yaşadığımız şikayetlerin içerisinde bilet bulamama meselesinin dışında bir de karaborsaya düşme sıkıntısını görüyoruz. Bu noktada bazı insanların peşine düştük açık söylüyorum. Çeşitli portallarda bu biletlerin satıldığını duyuyoruz, araştırıyoruz biz de. Çünkü bu, bizi de farklı şekilde etkiliyor. Aynı zamanda bir emek hırsızlığı olarak görüyoruz. Çünkü bizler telif ödüyoruz, yazara ödüyoruz, çevirmene ödüyoruz. Bunlar her bilet başına gelen gelir üzerinden yapılan ödemeler. Onların hakkının gasbedildiğini düşünüyoruz. Devlet Tiyatrosu biletleri normalde bir özel tiyatronun satamayacağı düzeyde, halka herkesin ulaşabileceği miktarlarda bilet fiyatları uygulanıyor. Şimdi doğal olarak bu satışı da artırıyor. Bilet fiyatlarını da yükseltmek istemiyoruz çok fazla. Çünkü böyle olduğu zaman da insanlar etkilenecek. İnsanlar tabii ki zorlu koşullar içerisinde yaşıyor olabilir. Biletlerin karaborsaya düşmesi tabii ki bizi de çok üzüyor, canımızı sıkıyor. Aslında sattığımız her bileti kişiler üzerinden, TC kimlik numaralarını alarak veriyoruz. Ancak yine de bazen o kontrol tabii ki elden kaçtığı durumlarda da bu satışın gerçekleştiğini öğrendik. Bununla ilgili yasal işlemlere de başladık çeşitli noktalarda. Bununla ilgili çalışmalarımız var" diye konuştu.