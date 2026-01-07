Yediemin otoparkında alkol yüklü TIR'lar yandı / Ek görüntü

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yediemin otoparkındaki alkol yüklü TIR'larda yangın çıktı. 4 TIR tamamen yandı, 2 araçta ise hasar oluştu.

Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kaçak içki ile mücadele operasyonlarında ele geçilen alkollerin yüklü olduğu TIR'lardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. Toplam 9 aracın bulunduğu alanda 6 TIR alevlere teslim olurken, 3 araç kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına arazöz, tanker ve köpük kuleleri ile müdahale ederken, polis ekipleri de TOMA'larla destek verdi. Yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. 4 TIR tamamen yanarken, 2 araçta da zarar oluştu.

Ankara Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 14.20 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,