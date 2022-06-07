Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Bir iş yerinden 5 yaralı çıkarıldı, tahliyeler devam ediyor - Haberler

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Bir iş yerinden 5 yaralı çıkarıldı, tahliyeler devam ediyor Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Şehrin başka bir bölgesinde ise vatandaşlar canlarını aracın üzerine çıkarak kurtardı. Öte yandan su basan bir iş yerinden 5 yaralı vatandaş çıkarıldı. Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. İŞ MAKİNESİ İLE KURTARDILAR Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. LİSEYİ SU BASTI Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı / Güncel su Güncel Haberler

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