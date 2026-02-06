Ankara'da kamyonetin arkasına köpeği bağlayarak sürükleyen zanlı gözaltına alındı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kamyonetin arkasında sürüklenen köpek, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesinde bir kamyonetin arkasına boynundan iple bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar, aracı durdurarak sürücüye tepki gösterdi.
Yaralı halde kurtarılan köpek, belediyeye ait veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Olay yerine çağrılan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü S.E. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel