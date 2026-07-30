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Ankara'da "Dijital Pazarda Fikri Mülkiyet İhlalleri ve E-Ticaret Platformlarının Rolü" Paneli yapıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda "Dijital Pazarda Fikri Mülkiyet İhlalleri ve E-Ticaret Platformlarının Rolü" başlıklı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda "Dijital Pazarda Fikri Mülkiyet İhlalleri ve E-Ticaret Platformlarının Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki otelde moderatörlüğünü avukat Ahmet Akgüloğlu'nun yaptığı panele Amazon Küresel Risk Yöneticileri Margherita Puca ve Pratyoosh Maharana, Alibaba Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Risk Yönetimi Direktörü Claudio Bergonzi ile PttAVM Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Şanel Karatepe konuşmacı olarak katıldı.

Puca, Amazon'un dünyanın en tüketici odaklı şirketi olmayı misyon edindiğini belirterek, bunun yapılabilmesi için güven kavramının önemine dikkati çekti.

Hak sahipleri, markalar ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinin başarı konusunda kilit görev üstlendiğini dile getiren Puca, ortaklık kavramının da güvenin bir parçası olduğunu söyledi.

Puca, Amazon'un sahte ürün imal edilen merkezlerin tespiti konusunda çalışmalarının da olduğunu, bunun tespiti halinde gerekli işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Maharana da 2025'te 150'den fazla sahte tescil yaptıran komisyoncuyu tespit ettikleri bilgisini verdi.

Sadece ön plandaki sahtecileri değil oluşturdukları tüm sistemi açığa çıkardıklarını vurgulayan Maharana, bu kişilerin eylemlerini durdurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Fikri mülkiyet ihlallerinde işbirliğinin önemi

Bergonzi de misyonlarının her yerde iş yapmayı kolaylaştırmak olduğunu, tüketicilerin fikri mülkiyet haklarını korumanın Alibaba için önemli olduğunu ifade etti.

Alibaba'nın "Brand Safe" uygulamasının sahtecilikle mücadele için aktif çalıştığına dikkati çeken Bergonzi, bu uygulamanın sahtecilik sorununda çözümün bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bergonzi, fikri mülkiyet ihlallerinin önüne geçmek için işbirliğinin önemini vurguladı.

"Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi bizim için önemli"

Karatepe de kurumun fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını anlattı.

Dijital ticaretin hızla büyümesiyle platformlara yüklenen sorumlulukların arttığına işaret eden Karatepe, yerli bir firma olarak güvenli bir platform oluşturulmasında çeşitli kriterleri dikkate aldıklarını belirtti.

Karatepe, platforma gelen ihlal bildirimlerini, fiyat uyuşmazlıklarını veya markayla uyumsuz açıklamaları yapay zeka uygulamalarıyla takip ettiklerini anlattı.

Fikri mülkiyet ve halk sağlığı açısından önemsedikleri kategorilerin başında gıda takviyelerinin geldiğini söyleyen Karatepe, "Bu ürünlere ilişkin açıklamaların doğru yansıtılması, tüketicilerin bu konuda doğru bilgilendirilmesi, bizim için önemli." dedi.

Kaynak: AA
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