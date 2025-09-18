Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

TÜGŞAV'ın önünde gerçekleştirilen programa Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, Türkiye'nin bulunduğu toprakların dünyanın en kıymetli toprak parçası olduğunu belirtti.

Kıyamete kadar bu topraklarda olacaklarını ifade eden Şahin, Türk milletinin serden geçmeyi ve ölüme gitmeyi düğüne gitmek gibi gördüğünü dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca bunu yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini aktaran Şahin, "15 Temmuz en son bunun bir örneğiydi. Terörle mücadelemiz ayrı bir örneğiydi. Kıbrıs Harekatımız ayrı bir örneğiydi. Milli Mücadele ayrı bir örneğiydi ve bunların hepsinin ortak bir özelliği vardı, bu milletin fıtratını gösteren serden geçebilmekti. Onun için biz şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman borçluyuz. Millet olarak borçlu olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kapılarının şehit ailelerine ve gazilere sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Sizin derdiniz bizim çözmemiz gereken en öncelikli gündem maddemizdir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla da çok rahat müşahede ediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız 2003'ten sonra şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin haklarında son derece belki reform sayılacak birtakım iyileştirmeler yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten çok duyarlı. Şehit yakınlarımızın ya da gazilerimizin en ufak şekilde rahatsız edilmesinden son derece rahatsız oluyor. Onların sorununun çözülmesi, onun kendi şahsi sorununun çözülmesi kadar onu rahatlatıyor. Bunu yakından müşahede edenlerden biriyim. Devletin imkanları doğrultusunda sizlerin taleplerini en kısa zamanda ve en verimli, size yaraşır bir şekilde çözeceğinden de emin olun. Bu konudaki iradesi çok net ve açıktır."

Şahin, 85 milyon vatandaşın şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazileri rahmetle andı, tedavisi devam eden gazilere şifa diledi.

"Milli değerlerimize sahip çıkacağız"

BBP Genel Başkanı Destici de şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Gazi ve şehit aileleri için devletin bugüne kadar pek çok adım attığını ama daha fazla atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Destici, bu konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Türk milletinin bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşaması için mücadele eden öncülerin gaziler ve şehitler olduğunu, bu şuur ve bilinçle hayatlarına devam edeceklerini vurgulayan Destici, "Bu şuuru kaybedersek, bu idrakten yoksun kalırsak işte o zaman devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, istiklalini ve istikbalini muhafaza edemeyiz. Onun için inşallah bu şuurla, yani Türklük gurur ve şuuru, İslam, ahlak ve faziletiyle yolumuza devam edeceğiz. Kültürümüze, inancımıza ve milli değerlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Gazi ve şehit ailelerin Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin teminatı olduğunu dile getiren Destici, şehit ve gazileri unutturmayacaklarını söyledi.

"Bu vatan her zaman ve her daim güçlü kalacak"

TÜGŞAV Başkanı Aylar ise her bir gazinin vatan için uzuvlarından ve hayallerinden vazgeçerek bedel ödeyen "vatan kahramanları" olduğunu ifade etti.

Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ahirete intikal eden tüm gazilere rahmet dileyen Aylar, "Bizler gazi olurken kimimiz ana kucağından vatan ocağına yeni gitmiş, kimimiz yeni nişanlanmış, kimimiz yeni evlenmiş, kimimizin de yeni çocuğu olmuştu. Ama Allah şahittir ki bu vatan için kanımızı akıttığımız, uzuvlarımızı kaybettiğimiz, gazi olduğumuz için hem mutluyuz hem şerefliyiz hem de onurluyuz. Çünkü biliyoruz ki büyük Türk milleti için gazi olmak da şehit olmak da hem şereftir hem onurdur." dedi.

Gaziler arasında yıllardır süregelen sosyal ve özlük haklardaki farklılıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin taleplerinin olduğuna dikkati çeken Aylar, gazilerin taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"Er gazilerimizin geçim derdi gün geçtikçe artıyor. Gazilerimizin yaşam standartlarının arttırılması ile ilgili taleplerimiz var, takipçisiyiz. 15 Temmuz gecesi yaralanan gazilerimizin sembolik de olsa maaş bağlanması talebi var, bunun da takipçisiyiz. Kıbrıs ve Kore gazilerimizin çocuklarının istihdam talebi var, bunun da farkındayız. Evlatlarını bu vatana feda eden şehit annelerimizin ve şehit babalarımızın maaşları ile ilgili düzenlemenin elzem olduğunun da farkındayız ve bunların da sonuna kadar takipçisiyiz. Bizler burada bir araya gelebiliyorsak, evlerimizde rahatça oturabiliyorsak, güvenli bir şekilde toplanıyorsak, bunun bedelini birileri ödediği içindir. Bugün biz buradayken bile birileri sınırlarımızda, bu ülke için bedel ödüyor, bedel ödemeye devam ediyor. Nasıl ki dün biz ödedik, yarın birileri sonra da başkaları ödeyecek. Ama bu vatan her zaman ve her daim güçlü kalacak. Vatan uğruna birileri evlatlarından, birileri babalarından, birileri eşlerinden vazgeçti. Bu yüzden gazilerimizin, şehit ailelerimizin sorunlarını görmezden gelecek keyfiyete hiç kimse sahip değildir."