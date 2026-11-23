Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 5-9. kilometrelerinde İncek-Dodurga kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden gidiş-geliş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde taş düşmesi sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ereğli istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 31-32. kilometrelerinde Stadyum ile Liman kavşakları arasındaki çalışmalar dolayısıyla Samsun istikametinde yan yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu 2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Elazığ yolunun 62-63. kilometrelerinde Tohma Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Susuz yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-46. kilometrelerinde Yıldızlı-Beşirli kesimindeki baş üstü trafik levhalarının montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA