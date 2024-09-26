Bakan Güler Hakkari'de Komandolarla Buluştu

'HAKKARİLİ KARDEŞLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Daha sonra komandolara hitap eden Bakan Güler, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım; sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Dün Şırnak ilimizde 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımızı ziyaret ettik ve Tümenimizin seçkin personeliyle bir araya geldik. Müteakiben Şırnaklı kardeşlerimizle de buluşma imkanımız oldu. Bu vesileyle bölgede sağlanan güvenlik ve huzur ikliminin Şırnak'ımızın çehresinin hızla değişmesine ve her geçen gün gelişmesine büyük katkılar sağladığına memnuniyetle şahit olduk. Bugün de serhat şehrimiz Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda, siz kahraman silah arkadaşlarımızla bir aradayız. Buradan da Hakkarili kardeşlerimizle bulaşmaya gidecek, çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğiz" dedi.

'VATANIMIZIN GÜVENLİĞİ EMİN ELLERDE'

Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'nin de geleceğe daha umutlu ve daha güvende yürüdüğünü belirten Bakan Güler, bu durumu görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bölgemizde ve şehirlerimizde bu güven ve istikrar ortamının tesis edilmesinde elbette ki şanlı ordumuzun ve siz kahraman silah arkadaşlarımın çok önemli bir payı var. Zira gazi ordumuzun siz ve sizler gibi nice yiğit mensubu, vatan ve millet uğruna, sevdiklerinden uzakta kahramanca ve fedakarca görev yapıyor. İcra ettiğiniz bu kutsal görevde; ortaya koyduğunuz üstün sorumluluk bilinci ve büyük gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Şüphemiz yoktur ki terörle mücadelemizde yüzlerce şehit veren, şanlı bir maziye sahip 'Yiğit Tugayı'mızın kahraman mensupları buradayken, vatanımızın güvenliği emin ellerdedir. Sizlerin şahsında, şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle vazifelerini icra eden tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

'ÇOK YÖNLÜ BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI OLUŞTURUYORUZ'

Bugün, dünyanın belirsizlik sürecinden geçtiği bir dönem yaşadıklarını söyleyen Bakan Güler, "Devletler arası güç mücadelesi, adaletsizlikler ve küresel krizler, uluslararası sistemin temellerini sarsmakta ve hepimizi derinden etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle çok kutuplu bir dünyaya geçiş süreci, istikrarsızlıkları ve hibrit tehditleri daha da belirgin hale getirmektedir. Bu belirsizlik ve tehditlerle dolu dünyada güvenli bir yaşam alanı oluşturmak; sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir zemine sahip olmak her zamankinden daha önemlidir. Türkiye, bu geçiş döneminde sadece kendisi için değil, bölge ve dünya barışı için de güçlü ve etkin bir ülke olma hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, ülkemizin maruz kaldığı her türlü tehdide karşı stratejik bir öngörüyle hareket ediyoruz. Milli güvenliğimizi en düzeyde sağlamak için, modern teknolojilerin sunduğu imkanları da kullanarak çok yönlü bir güvenlik anlayışı oluşturuyoruz. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz destansı başarılar da bunun en somut örneğidir. Zira son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başarılı operasyonları icra ettik" dedi.

'KAYNAĞINDA, SÜREKLİ VE KAPSAMLI OPERASYONLAR'

Geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere sahip ve kısa süreli operasyonların yerine bugün artık, 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vurduklarına dikkat çeken Güler, "Nitekim Pençe Harekatları ile Irak sınırımızın emniyetini ileriden sağladık. Bu tedbirleri almasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları devam edecekti ve bugünkü huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktı. Artık bölgede yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde bağına, bahçesine gidebiliyorsa bunlar hep, siz kahraman Mehmetçiğimizin sayesindedir. Terörle mücadelemizin en etkin birliklerinden biri olan Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığımız ve onun siz değerli mensuplarının büyük bir adanmışlık duygusu ile ortaya koyduğu fedakarlıklar emsalsizdir. Tugayımızın, şu anda da başta Irak kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde sergilediği yüksek özverili mücadele, teröristlerin korkulu rüyası olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'HİÇBİR TERÖRİST KURTULAMAYACAK'

Terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmaya ve terör tehditlerini bertaraf etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Güler, şöyle dedi: "Nitekim komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli buluyor ve somut bir iş birliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kahramanlık ve fedakarlık bizler için esastır. Ancak başarıya ulaşmak için modern teknolojiye sahip olmak da vazgeçilmezdir. Dolayısıyla yerli ve milli savunma sanayiye sahip olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi silah sistemleriyle donatmak, ülkemizin bekası açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle harp silah, araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin sizlerin kullanımına sunuyor, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Sadece son yıllarda kara unsurlarımızın istifadesine sunduğumuz, yerli ve milli piyade tüfeğimiz, Fırtına obüslerimiz, çok namlulu roketatarlarımız, farklı çap ve özelliklerdeki yerli ve milli füzelerimiz ve modernize edilen tanklarımız, bunlardan sadece birkaçıdır. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrında ve ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreçte ülkemizin iftihar kaynağı olan siz kahraman komandolarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstleneceğiniz her görevde üstün başarılar elde edeceğinize yürekten inanıyorum."