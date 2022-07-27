Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi

ANKARA'da mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın geleceği için düzenlenen ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken, bunlardan 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk Orman Çiftliği', 7 bin 343'ü 'yürüyüş alanı', 2 bin 751'i ise 'eğlence alanı' olması yönünde oy kullandı.

Ankapark 20 Mart 2019'da 'Wonderland Eurasia' adıyla ziyarete açıldı. Yapımının ardından 6'ncı ihalede park işletmeciye verildi. Park, Şubat 2020'de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için tahliye davası açtı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tarihli kararında Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti.

Gültekin, 2020 yılında yapılan tespitte Ankapark'taki zararın 111 milyon TL olduğunun ortaya çıktığını, bu rakama elektrikli aksamlı aletlerin dahil olmadığını belirterek, "Şu anda bu parkın yeniden işletilmesi 100 milyonlarca liraya mal olacak. Bunların hepsinin kararını biz veremeyiz. Bunlar ucu açık ve Ankaralıların yıllarına mal olacak kararlar. O yüzden Ankaralılara soracağız. Belki alet başı da soracağız. Bu aleti çalıştıralım mı? Biz hangi alet çalışıyorsa onu kurtarmaya çalışacağız. Biz bunları atma düşüncesinde değiliz. Yapılanı yıkmak gibi niyetimiz yok. Bizim niyetimiz burada nasıl en az zararla çıkarız. Şimdi 100 milyonlarca daha yatırıp tekrar bu oyuncakları çalıştırmak mı, yoksa bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla, mesire alanlarıyla büyük bir kent parkı yapmak mı? Bunların hepsini halka soracağız ve halk karar verecek" ifadelerini kullandı.