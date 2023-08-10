ÇANAKKALE'de Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı. 108 yıl önce çok büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Burada ortaya çıkan Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Benjamin Esler, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği adına Vali İlhami Aktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Benjamin Esler tarafından çelenk sunuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

'BU VATAN EMİN ELLERDE'

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Piyade Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, "Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına, Mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunması aynı zamanda milli mücadelenin doğal liderini de belirlemiştir. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden seve sev canınızı feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.

'ONLARIN HATIRALARI HER ZAMAN YAŞAYACAK'

108 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türk milleti o yıllarda kararmış ufuklarına bakarak, burada büyük bir işaret fişeği ortaya attı ve bu toprakları Çanakkale'yi 'geçilmez' yaptı. İşte bu topraklarda Conkbayırı'nda sorumluluk makamında olanlar ne kadar büyük bir tarihi sorumluluğun, ne kadar önemli bir görevin üzerlerinde, sırtlarında olduklarını çok iyi biliyorlardı. ve onlar, o büyük insanlar, o yüksek ruhlu insanlar, o tarihi sorumluluklarını hakkıyla ve bihakkın yerine getirdiler ve bu dünyada her zaman saygıyla hatırlanmayı hak ettiler. Şunu çok iyi biliyoruz. Onlar bu tarihi görevlerini yaparken, canlarını hiçe sayarken ileri seller gibi atılırken sadece bir düşünceleri vardı; vatan sağ olsun. Evet. Vatan sağ oldu. Şimdi de sağ bundan sonra da bu vatan sağ olacak. ve onların hatıraları her zaman yaşayacak. Burada ortaya çıkan Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız" ifadelerini kullandı.

'AĞUSTOS ZAFER AYI'

Ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğunu söyleyen Kaşdemir, "Tarih yolculuğumuzda zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk milletinin tarih yolculuğunda ağustos ayı çok önemli bir aydır. 10 Ağustos'ta Çanakkale'yi geçilmez yaptık. ve Anafartalar zaferimizi dünyaya ilan ettik ve Anafartalar zaferiyle Çanakkale'nin geçilmez olduğunun bir kez daha anlaşılmış olduğunu anlayan düşman geriye çekilme planları yapmaya başladı. 26 Ağustos'taki büyük taarruz 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi Anadolu'ya Türk mührünü ebediyen vurmuştur. ve yine Malazgirt Meydan Muharebemiz Anadolu'ya, Türklere kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebemiz, ağustos ayında meydana gelmiştir. Buradan Conkayırı'ndan Kocatepe'ye, Haymana Ovası'na, Afyon Ovası'na, Malazgirt Ovası'na bin selam olsun" dedi.

'ÇANAKKALE RUHUNU TENEFFÜS ETMEYEN HİÇBİR TÜRK EVLADI KALMAYACAKTIR'

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolların başladığı topraklarda olduklarını söyleyen Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale 'Tarihi Alan'dayız. Zor zamanların işaret fişeği olan Çanakkale zaferleri bu milletin milli mücadeleye olan inancını kuvvetlendirmiş ve Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de tarih sahnesine çıkarmıştır. O yüzden cumhuriyetimize giden yolda Çanakkale fedakarlığının, kahramanlığının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Basarken sadece 'toprak' diyerek basamadığımız bu topraklara göz bebeğimiz, gözümüz gibi bakıyoruz, koruyup kolluyoruz. Burada doğan Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmayı bir borç biliyoruz. İnşallah bir gün bu artan ziyaretçi yoğunluğuyla beraber bu toprakları gelip ziyaret etmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen hiçbir Türk evladı kalmayacaktır."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı şeref defterini imzalamasıyla Conkbayırı'ndaki tören son buldu. Törenin ardından Conkbayırı mevkinde alan kılavuzları tarafından yaptırılan çeşmenin açılışı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.