Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi. Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Erdoğan ise mesajında "Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı. Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Togg'un üretimini kutlayan İlham Aliyev, aracın Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti. Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

"HANENİZE HAYIRLI OLSUN"

Aliyev'in aracı teslim aldığı anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" notunu düştü.

Törenden fotoğraflar: