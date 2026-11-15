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Bulgaristanlı kadınla evlilik vaadiyle yaşlıları dolandırdılar! Şebekenin hesaplarında 724 milyon liralık işlem çıktı

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Bulgaristanlı kadınla evlilik vaadiyle yaşlıları dolandırdılar! Şebekenin hesaplarında 724 milyon liralık işlem çıktı
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Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis olarak tanıtıp Bulgaristanlı bir kadınla evlenmek isteyen yaşlıları şantajla dolandıran şebeke çökertildi. Bir vatandaşın 1 milyon 914 bin TL kaptırdığı belirlenirken, şüphelilerin hesaplarında 724 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri evlilik vaadiyle dolandırıp şantaj yapan ve yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında, 724 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik' vaadiyle yaşlı kişilerin, dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşürüldüğü yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

EVLENMEK İSTEDİĞİ KADINI SUÇLU GÖSTERDİLER

Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıttığı vatandaşı, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla korkuttukları tespit edildi. Şüphelilerin, şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşın, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL göndermesini sağlayıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon lira finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesaplarıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

15 İLDE OPERASYON: 6 TUTUKLAMA

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN 'SAHTE POLİS' UYARISI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın; evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden şahıslara karşı dikkatli olmaları, bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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