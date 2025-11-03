Anadolu Ajansının "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, yaptığı konuşmada, savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar, çocuklar ve silahsız insanlar olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan zulüm ve soykırıma dikkati çeken İnal, "Gazze'de 250'nin üstünde gazetecinin maalesef haber peşinde, doğrunun peşinde koşarken, işin daha acısı hedef gösterilerek hayatlarına son verildi. Bu zulmü yapanları, masum çocukları, kadınları ve gazetecileri katledenleri lanetliyorum. Umut ediyorum bir daha savaşlar olmaz. Çocuklar, kadınlar gözyaşı dökmediği gibi gazeteci arkadaşlarımız da güzel haberler verirler." diye konuştu.

Polis Akademisinin 180 yıllık Polis Teşkilatının eğitimdeki en önemli marka değeri olduğunu ifade eden İnal, programda Emniyet Teşkilatının bu deneyimini, bilgi birikimini basın mensuplarıyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalışırken hayatlarını kolaylaştırmayı ve hayatta kalma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten İnal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor şart her zaman savaşta olmuyor. Doğal afetler, depremler, seller, orman yangınları yaşanıyor. Zaman zaman ülkelerde toplumsal olaylar maalesef kontrolden çıkıyor. Bunları haberleştirmek isteyen gazeteciler, diğer katılımcılarla birlikte oradaki şiddetin kurbanı oluyor. Programda gazeteciler, bu alanda faaliyet yürütürken hayatlarını nasıl daha kolay idare ederler, kendilerini daha nasıl muhafaza ederler, bunları işleyeceğiz. Zor bir eğitim olacak. Dünyanın tek sertifikalı programı bu program."

Eğitim programında ileri sürüş tekniklerinden haritada yön bulmaya, patlayıcı maddelerden kapalı su havzalarında hayatta kalmaya, toplumsal olaylardaki müdahalelerde dikkat edilmesi gerekenlere, doğada hayatta kalma, besin tedariki, barınak yapma, kaçırılma senaryoları, gece uzun mesafe yol katetme gibi birçok zorlu ve keyifli eğitimlerin yer alacağını anlatan İnal, eğitimin başarılı geçmesini diledi.

"Soykırımın bir kurbanı da sahada görev yapan basın mensupları"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli de yılın son savaş muhabirliği eğitimini gerçekleştirdiklerini, bu sene ana grubu Afrika ağırlıklı Frankofon bölgeden gazetecileri seçtiklerini dile getirdi.

TİKA'nın, kurulduğu günden bu yana faaliyette bulunduğu dost ve kardeş ülkelerde birçok proje yürüttüğünü anlatan Tanyeli, tüm sektörlerde beşeri sermayeye yatırımı çok önemsediklerini vurguladı.

Son yıllarda görülen en büyük trajedinin Gazze'deki soykırım olduğuna işaret eden Tanyeli, "Soykırımın bir kurbanı da sahada görev yapan basın mensupları. 250'ye yakın basın mensubu hayatını kaybetti. Uluslararası hukuk tarafından hakları korunan, bize yıllardır korunduğu söylenen basın mensupları da bu trajediden, soykırımdan maalesef paylarını aldılar. Gazze, maalesef dünyanın en büyük basın şehitliği haline geldi. Bu noktada eğitimler, sizlerin bu tarz koşullara daha iyi hazırlanabilmeniz için Polis Akademimizin, AFAD'ımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin eğitimcileri tarafından verilecek." ifadelerini kullandı.

2012'den bu yana 16 binin üstünde gazeteciye eğitim verildi

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk de eğitim programında 27 dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "Kriz bölgelerinde ve zorlu koşullarda görev yapacak gazetecilerin, meslektaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Umarım bu bilgileri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız. Umuyorum zorlu koşullarda, savaş şartlarında hem hayatta kalmak hem de en iyi şekilde habercilik ve gazetecilik faaliyetini yerine getirme şansınız olur." diye konuştu.

AA Akademinin 2012'de kurulduğunu anlatan Öztürk, "2012'den 2024 yılına kadar 382 eğitim verdik. 382 eğitimde de 16 bin üstü gazeteciye eğitim verdik. Programları revize ederek, geliştirerek devam ediyoruz. Umarım sizin için öğretici, keyifli bir eğitim olur." dedi.

Programa 9'u AA personeli, 15'i Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Çad ve Gine Cumhuriyeti'nden gazeteciler olmak üzere 24 kursiyer katılıyor.