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Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' ödül töreni yapıldı

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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında kategorilerinde birinci olan ajans çalışanlarına ödülleri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından verildi.

Anadolu Ajansı Uluslararası Haber Merkezi'nin Atölye Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Karagöz, sadece Türkiye'den değil Anadolu Ajansının en yetenekli foto muhabirlerinin tüm dünyadan çekmiş olduğu fotoğrafları insanların beğenisine sunduklarını belirterek, fotoğraflar için 891 bin oy kullanıldığını söyledi.

Her fotoğrafın esasında çok güçlü anlamları beraberinde getirdiğini ifade eden Karagöz, şubatta meydana gelen depremler ve ekimde Gazze'de yaşananların 2023'ü hüzün dolu bir yıl yaptığını belirtti.

Karagöz, "Şubat ayında pek çok vatandaşımızı kaybettik. Ekim ayından itibaren hala da devam ediyor, pek çok masum sivil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybediyor." dedi.

Bu nedenle bu yıl "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" olmak üzere iki ayrı tema belirlediklerini anımsatan Karagöz, "Depremle alakalı on binlerce fotoğraf var ama biz içinden umut veren bir seçki belirledik. Yine Gazze ile alakalı binlerce fotoğraf vardır ama biz kanıt olabilecek nitelikteki fotoğraflardan bir seçki sunmak istedik. Bu fotoğrafları da bu yıl 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasına dahil ettik." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında ailesine ait ev yerle bir olan ve ailesinden çok sayıda kayıp veren AA foto muhabiri Ali Jadallah'a işaret eden Karagöz, "Gazze'de Ali Jadallah, yaptıklarıyla dünya tarihine adını yazdırmış bir kahramandır." dedi.

Karagöz, bir kısmı serbest gazeteci olmak üzere Gazze'de 26 ajans çalışanının görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar sayesinde Gazze'deki zulmün fotoğrafını dünyaya verdik fakat orada kalmadık. Çekilen bu fotoğrafları kanıt olarak değerlendirelim ve uluslararası adalet arayışımıza bir delil de biz sunalım istedik ve Ali, en büyük kanıtları, en büyük delilleri topladı. Dolayısıyla bu dünya var olduğu sürece adalet er ya da geç bir gün tecelli edecek. Adaletin tecelli ettiği gün Ali ve arkadaşlarının çekmiş olduğu o fotoğraflar, gerçek anlamda kanıt ve delil olarak kullanılacak ve adaletin tecelli etmesine katkı sağlayacak. Hiçbir zaman unutmayacağız, hiçbir zaman da unutturmayacağız."

Karagöz, Jadallah'ın eşi ve çocuklarının da bugün burada olmalarından memnuniyet duyduğunu, en kısa sürede kendisiyle de bir araya gelmeyi ümit ettiğini söyledi.

Gazze'de görevini sürdüren ve törene video konferansla katılan Ali Jadallah da İsrail'in Filistin'de bir nevi soykırım uyguladığını vurgulayarak, Anadolu Ajansının, Gazze'ye saldırılar sırasında burada olup bitenleri dünyaya duyurma hususunda kendisini güçlü bir şekilde ispat ettiğini dile getirdi.

Törende "Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin umudu" başlıklı fotoğrafın sahibi Aytuğ Can Sencar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde "Son sığınak" başlıklı fotoğrafı çeken Ali Jadallah, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde "Ateş dağı" başlıklı fotoğrafı çeken Emin Yoğurtcuoğlu, "Haber" kategorisinde "Eksi'de operasyon" başlıklı fotoğrafı çeken Özkan Bilgin ve "Spor" kategorisinde "Yumruk" başlıklı fotoğrafı çeken Emin Sansar, ödüllerini Serdar Karagöz'ün elinden aldı.

Törende ödül alan foto muhabirleri, dereceye giren fotoğrafların hikayelerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Serdar Karagöz Anadolu Ajansı Ajans Kültür Sanat Güncel Haberler

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