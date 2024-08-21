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Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

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Kadıköy'de elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın evine gelen 2 genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ersanlı'yla bir süre önce internetten tanıştıklarını ve olay günü içki içmek için toplandıklarını belirten şüpheliler, "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyen, makine mühendisi Çınar Ersanlı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin eve geldikleri anlarda Ersanlı tarafından kapıda karşılandıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

Kadıköy'de 18 Ağustos Pazar günü amatör müzisyen Çınar Ersanlı'dan haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde bulunan Çınar Ersanlı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

KATİLLERİNİ KAPIDA KARŞILAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada binanın güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Görüntülerde Çınar Ersanlı'nın kapıda karşıladığı 2 kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Görüntülerde apartman kapısını açan Ersanlı'nın 2 kişiyi karşıladığı görülürken, bir süre sonra 2 kişinin yalnız olarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra bir büfeye giderek içki aldıkları görüntülere de ulaştı.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mehmet Ali U.(19) ve Emre E.(26) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerin tüm detayları anlatarak, cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Çınar Ersanlı'yla bir süre önce internetten tanıştıklarını anlatan şüphelilerin olay günü birlikte içki içmek için toplandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

"KAVGA SIRASINDA DÖVDÜK"

Mağdurun kendilerini apartman kapısında karşılayarak daireye çıkardığını anlatan şüphelilerin, gecenin ilerleyin saatlerinde alkollün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinde "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik." dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Kadıköy 3-sayfa Kavga Çınar Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

ibrahim hantaş:

hiç inandırıcı değil

77
0
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A B:

Tanımadığın kimseyi eve sokmamak lazım yoksa gözleri ya malında yada canında olması kesindir.

57
1
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oturan:

Tanımadığın adamı evi alıp kimse içki içmez hayatın olağan akışına ters. Başka bir şey var

44
1
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volkan yucebas:

muhtemelen LGBT de kutlamasi yapcaklardi evde yoksa nealaka :/

20
2
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Zor Hayat:

Bu işte başka mevzular var ifadeleri mantıklı gelmedi

18
0
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Sihirbazın Çırağı:

Gençlere içki içirip kim bilir ne yaptı tazelere de dayaklarını yemek durumunda kaldı, insanın aklına gençlere bir şey yapmayı teklif ettiği gibi şeyler geliyor. Müzisyensin, Mühendissin; okulda öğretmiyorlar mı sana bu tür ilişkilerin günah ve ahlakdışı olduğunu ? Demek ki okullarda ahlak verilmiyor; ahlak dersi alabilmek için kaç kişi daha uğrunda öldürülerek kurban edilmek zorunda anlamıyorum. Ne var okusanız, gözlem yapsanız, daha doğru, dürüst, düzgün olmaya çalışsanız ? Çok mu zor... ?

4
8
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Ozgur Free:

iyi hal indiriminden serbest bırakılırlar

0
0
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Adem:

Her yer kamera.suç işlenir mi la bu zamanda

0
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