AMASYA'DA ÇİFTÇİLERE MANDA DESTEĞİ

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdaresinin yüzde 75 hibe desteği ile 15 adet damızlık manda üreticilere dağıtıldı.

Amasya'da hayvan varlığının artırılması, ırkların ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projede 15 adet damızlık üreticilere kura ile dağıtıldı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen dağıtım törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Amasya Belediye Başkan Vekili Celil İnce, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Amasya İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen 15 adet damızlık mandanın üreticilere teslim eden Vali Masatlı, 'Amasya hayvan varlığının artırılması, ırkların ıslahı ve geliştirilmesi dahil pek çok proje hayata geçirilmiştir. Bu projelerin yanı sıra hayvancılık alanında devletimiz önemli desteklemeler yapmaktadır. İlimizde halihazırda 280 bin adedin üzerinde küçükbaş, 206 bin civarında ise büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Manda yetiştiriciliği de Amasya'da üreticilerin tercihi ve bölge şartlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl ulusal tarım ve hayvancılık politikası doğrultusunda üreticilerimize, ziraat odalarımıza ve üretici birliklerine bizlerden ne beklediklerini, sektörlerinin sorunlarını sormuştuk. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri birliklerinin bizlerden aşılama ve yayla yollarının yapılmasıyla ilgili talepleri oldu. Bu talepleri değerlendirerek süratle yerine getirdik. Manda Üreticileri Birliği de hayvan sayılarının artması maksadıyla bizden damızlık manda talebinde bulundu. Bizde sütü, yoğurdu ve diğer ürünleri oldukça değerli olan manda varlığını arttırmak adına üreticilerimize ilk etapta 2021 yılında 20 adet damızlık manda dağıtımı yaptık. Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında bu yıl ise 15 adet damızlık mandayı üreticilerimize teslim ediyoruz. Toplam maliyeti 225 bin TL olan projeye, İl Özel İdaremiz yüzde 75 oranında bir hibe desteği ile 157.500 TL kaynak aktarmıştır. Bu noktada üreticilerimizden gayretle çalışmalarını ve hayvan varlıklarını artırarak, hem kendilerine gelir elde etmelerini, hem de ilimiz ekonomisine katma değer sağlamalarını beklemekteyiz. Bundan sonra da tarımın ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projelerimiz artarak devam edecektir.?dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM'

Kadın üreticilerden Hacer Dişli ise, 'Manda yetiştiriciliği çok değerli bir o kadarda meşakkatli bir iştir. Bizler giderek azalmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğine gönül vermiş bu işin ne kadar kıymetli olduğunu bilen insanlarız. Bu vesile ile yetiştiriciliğimize katkıda bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim' diye konuştu.