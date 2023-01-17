Amasya'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2) Güncel Haberler MECBURE KAVCI'NIN CENAZESİNE GİDİYORLARDIİstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Mecbure Kavcı'nın (93), Erzurum'daki cenazesine giden Fuat Kavcı (32) yönetimindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşova-Amasya D100 karayolu... MECBURE KAVCI'NIN CENAZESİNE GİDİYORLARDI İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Mecbure Kavcı'nın (93), Erzurum'daki cenazesine giden Fuat Kavcı (32) yönetimindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşova- Amasya D100 karayolu Ladik yol ayrımı mevkisinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaşlı kadının kızı Esengül Sekmen (67), oğlu Hikmet (61) ve torunu Fuat Kavcı hayatını kaybetti, gelini Nezaket Kavcı (67) ise yaralandı. İstanbul'dan havayoluyla Erzurum'a getirilen 8 çocuk annesi Mecbure Kavcı'nın cenazesi, Pazaryolu ilçesi Kavak Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaşlı kadının kızı Esengül Sekmen'in de yarın aynı mahallede toprağa verileceği öğrenilirken, oğlu Hikmet ile torunu Fuat Kavcı için İstanbul'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Şerife Serap KARA/AMASYA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzurum Taşova Amasya Güncel Haberler

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