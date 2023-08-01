Altınordu Belediyesi, sel mağdurlarına 2.5 milyon TL destek paketi sağlıyor

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sel nedeniyle konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlar için 2 buçuk milyon TL tutarındaki destek paketini uygulamaya koyduklarını belirtti. Altınordu Belediye Meclisi, paketi oy birliğiyle kabul etti. Toplam tutarı 2 buçuk milyon TL olan destek paketinden Altınordu'da konut ve işyerleri selden zarar gören tüm vatandaşlar yararlanacak.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sel nedeniyle konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlar için 2 buçuk milyon TL tutarındaki destek paketini uygulamaya koyduklarını belirtti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından, 8 Temmuz tarihi akşam saatlerinde etkili olan selden zarar gören vatandaşlar için hazırlanan 'Tamamlayıcı Afet Sosyal Destek Paketi' uygulamaya konuldu. Altınordu Belediye Meclisi, paketi oy birliğiyle kabul etti. Toplam tutarı 2 buçuk milyon TL olan destek paketinden Altınordu'da konut ve işyerleri selden zarar gören tüm vatandaşlar yararlanacak.

Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaşanan sel afetinin etkilerinin ortadan kaldırılması adına Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte yaklaşık 72 saat sahada çalışma yürüttüklerini söyledi. Toplamda 63 mahalleye müdahalede bulunduklarını belirten Başkan Tören, şehir merkezinde selin izlerini kısa sürede ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Afetin fiziki sonuçları kadar sosyal boyutlarıyla da ilgilendiklerini ifade eden Başkan Tören "Bu süre içerisinde zarar gören vatandaşımızın evinin temizlenmesi, bir hafta boyunca sıcak yemeğinin kendilerine ulaştırılması, hijyen malzemelerinin belediyemizce karşılanması dahil olmak üzere vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Bunun hemen sonrasında işin sosyal boyutuyla ilgili atılması gereken birtakım adımlar ve alınması gereken kararları kendi adımıza ivedilikle yerine getirdik. Altınordu sınırları içerisinde cereyan eden bu doğal afetin hemen sonrasında meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza, esnaflarımıza destek olma kararımızı meclisimizden de oy birliği ile geçirdik" dedi.

"Hükümetimizin desteği ile esnaf ve vatandaşımızın yanındayız"

Başkan Tören, "Merkezi hükümetimizin yardımını, desteğini çok anlamlı, çok değerli buluyoruz. Vergisiyle bu şehri inşa eden, imar eden esnafımızın ve vatandaşımızın, hükümetimizin desteği ile tamamlayıcı nitelikte böylesi zor bir dönemde yanındayız. Bu şehir hepimizin, bunu yaparken de Altınordu Belediyesi'nin yetki alanındaki sokak ve caddelerim tümünü göz önünde bulunduruyoruz. Altınordu 250 bin insanı et ve tırnak gibi bir ve beraberiz. Açıkladığımız sosyal destek paketimiz hayırlı olsun. Ordulu hemşerilerimize büyük geçmiş olsun, Allah'ım bu tür felaketlerden şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Meclisin bir diğer gündemi ise asfalt parası olarak bilinen hizmetlere katılım bedellerinin alınmamasına yönelik oldu. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren asfalt katılım paylarının alınmaması kararı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar neticesinde yaklaşık 130 milyon TL maliyet olarak vatandaşlara yansıyacak tutardan vazgeçildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören mecliste ayrıca, yaşanan afette yoğun bir mesai veren sahadaki emekçileri de 1.000 TL ile ödüllendireceklerini de belirtti. - ORDU