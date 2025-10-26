ALTAY Tankı'nın eğitimleri de milli teknolojilere emanet

Türk savunma sanayisinin 28 Ekim'de teslimatına başlayacağı ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın kullanıcı ve bakım eğitimleri için milli teknolojiler kullanılarak modern eğitim araçları hazırlanıyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ALTAY Eğitim Araçları ile tankın bileşen ve alt sistemlerinin tanıtım ve kullanım eğitimleri, bakım ve arıza giderme faaliyetlerinin gösterimi ve uygulanmasına yönelik eğitimler, acil durum ve çoklu görev senaryolarının yürütülmesi eğitimleri verileceğini söyledi.

Açık maket/simülatör yapısı ve multimedya kamera sistemleri sayesinde tüm öğrencilerin aynı anda eğitime katılabileceğini dile getiren Nacar, bu sayede eğitimin verimliliği ve etkisinin artacağını ifade etti.

Sanal gerçeklik çözümleri ile daha hızlı ve etkili birim tanıtım eğitimleri gerçekleştirilebileceğini anlatan Nacar, arızacılık eğitiminde tüm senaryoların kullanılması sağlanarak bakım personeline olası her türlü arızalara müdahale yeteneği kazandırılacağını bildirdi.

Nacar, "Gerçek tankın yürütme maliyetlerine (yakıt, yedek parça, insan gücü) katlanmaksızın, HAVELSAN tarafından geliştirilen eğitim araçları ve simülatörler kullanılarak, daha fazla sayıda öğrenciye eşzamanlı ve çok daha düşük işletme maliyetleri ile kullanıcı ve bakım eğitimleri verilebilecek, kahraman tankçılarımız yerli ve milli teknolojiler ile geleceğin muharebe sahasına hazır olarak yetiştirilecektir." dedi.

ALTAY eğitimlerinin etkinliği artacak

ALTAY Eğitim Araçları Proje Yöneticisi Alkan Dalkılıç ise HAVELSAN olarak ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın eğitim araçlarını yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda kullanıcı ve bakım personelinin tankın eğitimlerini alacağı platformları tasarlayıp, üretip, kullanıcıya teslim ettiklerini anlatan Dalkılıç, proje sözleşmesinin 1 Mayıs 2019'da imzalandığını, takviminin ise 21 Haziran 2023'te başladığını bildirdi.

O günden itibaren yoğun olarak faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 44 farklı tipte toplam 94 eğitim aracı teslim edeceğiz. Bunun içerisinde iskelet tipi tank maketinden dış aydınlatma donanımı maketine, canlı kule eğitim maketinden bakım eğitim istasyonu sistemlerine kadar çok farklı türde sistem veriyoruz. Bu sistemlerle kullanıcının daha etkin şekilde tankı tanımasını, öğrenmesini, kullanmasını ve arızalarını gidermesini sağlamış olacağız.

Genellikle tam görev simülatörlerimize aşinasınız. Tam görev uçuş simülatörlerimizde bildiğiniz üzere pilot yetiştiriyoruz. Halihazırda uçuş eğitimi almış ve uçabilen pilotlara tip intibak ve acil durum senaryolarını koşturduğumuz simülatörlerimiz tam görev simülatörleri. Burada ise tankı hiç görmemiş, tanımayan personele tankı tanıtacağımız ve eş zamanlı olarak pek çok öğrenciye tankı tanıtabileceğimiz eğitim araçları tasarlıyoruz, dizayn ediyoruz. Burada açık ve yarı açık yapıda eğitim araçlarıyla aynı anda pek çok kullanıcının tankın bileşenlerini öğrenmesini ve görmesini sağlıyoruz. Bunun multimedya sistemiyle, kameralarımızla ve büyük ekran televizyonlarımızla destekliyoruz. Yani eğitime yaklaşamayan öğrenciler, o an için fiziki olarak tankın veya maketin içerisinde olamayan öğrencilerimiz dışarıdan multimedya sistemleri sayesinde içeride verilen eğitimi takip edebiliyorlar ve eğitime katılmış oluyorlar. Bu sayede sınıf ortamında daha fazla sayıda öğrenciye aynı anda eş zamanlı olarak eğitim sağlamış oluyoruz."

Tank ve Bakım Okuluna yeni dershaneler geliyor

Dalkılıç, ALTAY Eğitim Araçları'nın Mamak'ta bulunan Tank Okulu ve Balıkesir'deki Bakım Okulu'nda proje ana yüklenicisi BMC tarafından oluşturulan dershanelere konuşlandırılacağını söyledi.

Eğitim alacak personelin gerçek tanka yakın bir ortamda, gerçek sistemler üzerinde eğitim almasını, kas hafızası oluşturmasını ve eğitim yardımcılarıyla birlikte tankı öğrenmesini sağlayacaklarını anlatan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Bakım personelleri için de arızacılık eğitimlerimizi vereceğimiz maketlerimiz olacak. Bunları hem gerçek sistemler üzerinden sağlayacağız hem de gerçek sistemler üzerinden sağlayamayacağımız gövde elektrik donanımı gibi gömülü olan ve aşırı sayıda kablaj içeren, aynı anda pek çok kullanıcıyı götüremeyeceğimiz yerlere sanallaştırma çözümleriyle daha etkin bir eğitim sağlıyor olacağız."

Yerli güç grubuna geçişe hazırlıklı

Alkan Dalkılıç, Altay Projesi'nin ilerleyen aşamalarında yerli güç grubuna geçilmesiyle ortaya çıkacak değişikliklere hazırlıklı olup olmadıkları sorusuna, "Buna hazırlıklıyız. Projenin süregelen aşamasında zaten planlı bir faaliyet olduğu için hem Grup 1 kapsamındaki Kore motorlarla simülatörlerimizi gerçekleştireceğiz. Sonrasında yerli BATU Güç Grubu'nun ALTAY'a dahil olmasıyla biz de maketlerimizde BATU'yu kullanıyor olacağız. Dolayısıyla her iki güç grubuna yönelik olarak kullanıcı ve bakım eğitimlerini sağlıyor olabileceğiz." yanıtını verdi.

Sanallaştırma kapsamında tankın içindeki ve üzerindeki avadanlıkları gösterebildikleri bir ortam oluşturduklarını ifade eden Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Burada kullanıcıya ALTAY tankını ve bileşenlerini gösteriyor, öğretiyor olacağız. Hem içerisini hem dışarısını farklı pozisyonlarda oturarak sürücü, komutan, nişancı ve doldurucu pozisyonlarında etrafında sanal gerçeklik gözlüğüyle tankın içerisinde ne görüyorsa görüyor olacak. İşaret ettiğinde birimin ismi ve tanıtım senaryoları ortaya çıkacak. İlerleyen aşamalarda bunu etkileşimli hale getirerek tankın sanal versiyonu üzerinden eğitimini sağlayabiliyor olacağız."

Teslimatlara yıl sonu itibarıyla başlayacaklarını ve 10 parti halinde tamamlayacaklarını bildiren Dalkılıç, 94 eğitim aracını 3 yıl içerisinde güvenlik güçlerinin envanterine dahil edeceklerini belirtti.