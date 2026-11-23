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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın savunmasına gelecek yıl 11,6 milyar avro destek sağlayacaklarını ve Ukrayna'da kullanılan keşif insansız hava araçlarının (İHA) üretimini Almanya'da yapacaklarını bildirdi.

Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin artık stratejik ortak haline geldiğini belirtti.

Almanya'nın Ukrayna'ya her alanda aktif desteğini sürdüreceğini vurgulayan Pistorius, gelecek yıl için bu ülkeye 11,6 milyar avroluk askeri yardım öngördüklerini ve desteğin öncelikli olarak hava savunmasına odaklanacağını ifade etti.

Pistorius, Ukrayna'nın savaş alanında edindiği deneyimlerin ve geliştirdiği yenilikçi teknolojilerin Alman ordusuna da katkı sağladığını aktararak, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin NATO'nun askeri kabiliyetlerini güçlendirdiğini söyledi.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın savunma mücadelesinde kendini kanıtlayan ve özellikle kış aylarında önem taşıyan İHA'ların üretiminin artırılacağını bildiren Pistorius, Ukrayna'nın keşif İHA'sı Babka'nın gelecekte Almanya'da üretilerek Ukrayna'nın kullanımına sunulacağını belirtti.

Pistorius ayrıca, Ukrayna'nın Delta Savaş Yönetim Sistemi'nin Alman ordusunda kullanılması için niyet beyanı imzaladıklarını duyurdu.

Rusya'nın barışa ciddi ilgi duyduğu görünmüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pistorius, Avrupa'nın ABD, Ukrayna ve Rusya ile yapılacak müzakerelerde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu aşamada barışa ciddi ilgi duyduğunun görülmediğini, Moskova'nın bir yandan müzakereye hazır olduğu mesajını verirken diğer yandan Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılarına ve NATO ülkelerinin hava sahasına yönelik ihlallerine de işaret eden Pistorius, gerilimin tırmanmasının önlenmesi gerektiğini ancak Rusya kaynaklı provokasyonlara karşı kararlı duruş sergilenmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Pistorius, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını engellemek amacıyla Rus topraklarındaki askeri hedefleri vurma hakkı bulunduğunu, buna karşın savaşın Baltık Denizi'ne yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bir başka soru üzerine Pistorius, Rusya'nın uzaya nükleer savaş başlıkları yerleştirmeyi planladığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Bu konuda henüz yeterli bilgi bulunmadığını belirten Pistorius, silahların niteliği ve konuşlandırılacağı yerin bilinmediğini, konuya ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu kaydetti.

Pistorius'tan Almanya'da Ukrayna'ya askeri desteğin azalmasına ilişkin değerlendirme

Almanya'da kamuoyu araştırmalarının Ukrayna'ya askeri desteğe yönelik toplumsal desteğin azaldığını gösterdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Pistorius, savaş yorgunluğunun yalnızca Ukraynalılarda olmadığını, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de hissedildiğini söyledi.

Savaşın yorucu, maliyetli ve endişe verici olduğunu vurgulayan Pistorius, Rus propagandasının bu duyguları güçlendirdiğini savundu.

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Putin'in söylemlerini yaydığına dikkati çeken Pistorius, Ukrayna'daki savaşın yalnızca bu ülkeyi ilgilendirmediğini, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve istikrarı açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna'dan Almanya'ya 11,6 milyar avroluk destek için teşekkür

Ukrayna Savunma Bakanı Khmara da Almanya'ya ve Pistorius'a verdikleri sürekli destekten dolayı teşekkür etti.

Almanya'nın sağladığı 11,6 milyar avroluk desteğin Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından aldığı ikili askeri yardımın yaklaşık üçte birini oluşturduğunu aktaran Khmara, desteğin özellikle hava savunması, İHA'lara karşı kullanılan sistemler ve elektronik harp alanlarında önem taşıdığının altını çizdi.

Khmara, iki ülke arasındaki işbirliğinin yalnızca silah ve mühimmat tedarikinden ibaret olmadığını, Ukrayna'nın savaş alanında edindiği tecrübeleri Almanya ile paylaştığını belirtti.

Ukrayna'nın Delta sisteminin Alman ordusunun kullanımına sunulması çalışmalarının başladığını ifade eden Khmara, Almanya'da geliştirilen ortak savunma sanayisi projelerine 1 milyar avronun üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

Khmara, iki ülkenin insansız hava araçlarını yalnızca satın almakla kalmadığını, bunları ortaklaşa geliştirdiğini vurgulayarak, bu işbirliğinin Avrupa savunma sanayisinin kapasitesini de artırdığını söyledi.

Ukrayna'nın kendi toprakları dışında Bingazi'de bir Rus gemisine gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin soruyu yanıtlayan Khmara, Rusya'nın sivil halka yönelik saldırılarına işaret etti.

Bu yıl ekim ayında Rusya'nın saldırıları sonucunda 16'sı çocuk 534 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Khmara, "Rusya, her saldırısının, ilk saldırıdan daha güçlü bir yanıtla karşılanacağını anlamalıdır." dedi.

Ukrayna'nın karşılık verme kapasitesini genişleteceklerini ve operasyonların şiddetini giderek artıracaklarını ifade eden Khmara, bunun temel amacının barışı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Khmara, "Barış istiyoruz. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Barışın ancak güçle mümkün olacağına inanıyoruz. Ukrayna için barışı sağlayabilmek amacıyla Rus rejimini müzakere masasına oturtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA