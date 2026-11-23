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ABD'li otomotiv üreticisi Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Avrupa Birliği'nin (AB) planladığı "Made in Europe (Avrupa Malı)" düzenlemesinin Türkiye'de üretilen araçları kapsam dışında bırakmasına tepki göstererek, son yıllarda Türkiye'ye yaptıkları büyük ölçekli yatırımların geriye dönük olarak cezalandırılmaması gerektiğini bildirdi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Baumbick, AB'nin önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye'deki üretim faaliyetleri ve Brüksel'in yeni teşvik kurallarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jim Baumbick, AB'nin planladığı "Made in Europe" düzenlemesinin Türkiye'de üretilen araçları kapsam dışında bırakmasına tepki göstererek, son yıllarda Türkiye'ye yaptıkları büyük ölçekli yatırımların geriye dönük olarak cezalandırılmaması gerektiğini bildirdi.

Gelecekte yalnızca tamamen AB sınırları içinde üretilen araçların satın alma teşviklerinden veya kamu ihalelerinden yararlanabileceğine dikkati çeken Baumbick, mevcut kurallara güvenerek Türkiye'de yoğun yatırım yaptıktan sonra düzenleyici kurumların kendilerine "Her şeye baştan başlayın" demesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Asıl rakip Çinliler"

Ford Avrupa Başkanı Baumbick, Türkiye'de üretilen Ford Transit ticari araçlarının o dönemki AB kurallarına uygun şekilde Almanya, İngiltere ve Belçika'da geliştirilip test edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Transit ticari araçlarımızı Türkiye'de üretiyoruz. Bu araçlar, o dönemki Birlik kurallarına uygun olarak Almanya, İngiltere ve Belçika'da geliştirilip test edildi. Ford Transit'te kullanılan parçaların yüzde 50'si Avrupa'da üretiliyor ancak araçlar Türkiye'de monte edildiği için 'Made in Europe' teşviklerinden yararlanamıyor. Mevcut yatırımların korunmasını talep ediyoruz. Asıl rakip Çinliler olduğu için 'Avrupa Takımı'nın nasıl kazanabileceğine odaklanmalıyız."

"Transit yatırımını Türkiye'den taşımak ek maliyet yaratır"

Yeni düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Transit üretiminin Türkiye'den Almanya'nın Köln kentindeki fabrikaya taşınıp taşınmayacağı yönündeki soruya ilişkin Baumbick, bir ürünü sadece farklı bir yerde üretmenin işi iyileştirmeyeceğini ve şirkete fayda sağlamadan başlangıçta maliyet oluşturacağını ifade etti.

Baumbick, Türkiye'deki Transit yatırımının henüz 3 yıllık olduğuna işaret ederek, "Üretimi yarın taşımak zorunda kalsaydık, aracı farklı bir yerde üretmek uğruna ürün döngüsünü vaktinden önce sona erdirmiş olurduk. Bu durum ürünü iyileştirmez, aksine ek maliyet yaratır ve rekabet gücümüzü artırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv sektöründeki yatırımların 10, 20 veya 30 yıllık uzun vadeli kararlar olduğunu vurgulayan Baumbick, "Transit'i henüz piyasaya sürdük ve yatırımın karşılığını alma şansımız bile olmadı. Üretimi taşımak ek maliyetlere yol açar ve muhtemelen kapasiteyi yok eder. Politika yapıcılar gelecekteki yatırımları teşvik etmeli ve şirketlerin gelecekteki davranışlarını yönlendirmeli ancak halihazırda yapılmış yatırımları geriye dönük olarak cezalandırmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA