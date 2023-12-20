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Almanya'da yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlık önü açılıyor

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Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Yasa tasarısı, çifte vatandaşlık hakkını genişletirken, yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için şartları da hafifletecek. Tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önü açılmış olacak.

Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen, vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Tasarının yasalaşması durumunda, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önü açılacak.

Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı.

Almanya'da yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlık önü açılıyor

TASARI YASALAŞIRSA TÜRKLER ÇİFTE VATANDAŞ OLABİLECEK

Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor. İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önü açılacak.

TASARIDA NELER YER ALIYOR?

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek. Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Almanya'da yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlık önü açılıyor

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek. Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek. Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Almanya'da yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlık önü açılıyor

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen "misafir işçiler" için de düzenleme yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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