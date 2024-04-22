Üye Girişi
Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin İstanbul'a Geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye üç günlük resmi ziyaret için İstanbul'a geldi. Steinmeier, İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Gaziantep ve Ankara'yı da ziyaret edecek olan Steinmeier, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak ve depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret edecek.

(İSTANBUL)- Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier üç günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier ve heyetini taşıyan uçak saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Konuk Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Steinmeier, İstanbul'da ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Almanya'ya Türk işçilerin göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret edecek.

Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saat 12: 00 sıralarında özel uçakla İstanbul'a geldi. Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, ziyarettten hemen önce sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi. Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret edecek.

ÖNCE GAZİANTEP'TE, SONRA ANKARA'DA OLACAK

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı üç günlük resmi ziyaret kapsamında Gaziantep ve Ankara'yı da ziyaret edecek. Steinmeier'ın yarın Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir okulda öğrencilerle bir araya gelmesi ve Nurdağı'nda depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor. 23 Nisan akşamı Ankara'ya gelmesi planlanan Steinmeier 24 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret edecek. Steinmeier'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Walter Steinmeier Ekrem İmamoğlu Gaziantep 23 Nisan İstanbul Türkiye Almanya Ankara Çocuk Dış Politika Etkinlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı olayı nedir? Müge Anlı'nın son bölümünde ne oldu? Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR? Şevval Sam'ın sevgilisi Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title