Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin İstanbul'a Geldi

(İSTANBUL)- Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier üç günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier ve heyetini taşıyan uçak saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Konuk Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Steinmeier, İstanbul'da ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Almanya'ya Türk işçilerin göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret edecek.

Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saat 12: 00 sıralarında özel uçakla İstanbul'a geldi. Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, ziyarettten hemen önce sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi. Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret edecek.

ÖNCE GAZİANTEP'TE, SONRA ANKARA'DA OLACAK

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı üç günlük resmi ziyaret kapsamında Gaziantep ve Ankara'yı da ziyaret edecek. Steinmeier'ın yarın Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir okulda öğrencilerle bir araya gelmesi ve Nurdağı'nda depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor. 23 Nisan akşamı Ankara'ya gelmesi planlanan Steinmeier 24 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret edecek. Steinmeier'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.