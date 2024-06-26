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"Allah" denilince şaha kalkan at ilgi odağı oldu: Canı yanmasın diye buna alıştırdım

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Bolu'da "Allah" denilince şaha kalkan at, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Atın sahibi Bülent Temel, "Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar" dedi.

Bolu'da "Allah" denilince şaha kalkan at dikkat çekti. Atın sahibi Bülent Temel canı yanmasın diye bu şekilde alıştığını belirterek, "Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar" ifadelerini kullandı.

'Allah' denilince şaha kalkan at ilgi odağı oldu: Canı yanmasın diye buna alıştırdım

Mudurnu- Bolu yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğindeki "Bozbey" isimli at, 7 yıldır kendisiyle ilgilenen Bülent Temel (50) ile özel bir bağ kurdu. Bülent Temel, özel bir komutla atına şaha kalkmayı öğretti. Bozbey, aldığı eğitim sayesinde "Allah" kelimesini duyduğunda şaha kalkıyor. Atıyla sürekli ilgilenen Temel, Bozbey'in canını yakmadan şaha kalkabilmesi için bu yöntemi bulduğunu anlattı.

'Allah' denilince şaha kalkan at ilgi odağı oldu: Canı yanmasın diye buna alıştırdım

"ALLAH KELİMESİNİ DUYDUĞU ZAMAN ŞAHA KALKAR"

At çiftliğinin sahibi Bülent Temel, 7 yıldır Bozbey ile ilgilendiğini söyleyerek, "Kalan ömrümüzü atlarla tamamlayacağız. Bozbey, diğer atlardan çok farklı. Bozbey'e bazı şeyleri eğitimle öğrettik. Zaten onun da içinde vardı. Bozbey'e yalnızca nerede kalkması gerektiğini, hangi komut ile hareket etmesi gerektiğini öğrettik. Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar. Ondan sonra ödülünü alır benden, komut bekler. Bozbey, diğer atlarımıza göre çok farklı, karakter olarak da farklı bir hayvan" dedi.

'Allah' denilince şaha kalkan at ilgi odağı oldu: Canı yanmasın diye buna alıştırdım

"DİĞER ATLARA ZARAR VERMEMESİ İÇİN BOZBEY'İ TEK BAŞINA SALARIZ"

Bozbey'i diğer atlardan ayrı tuttuğunu ifade eden Temel, "Bozbey bana geldiğinde 7 yaşındaydı. Şu an 13 yaşına girdi. Biz 9 tane atımızı bahçeye salarız ama Bozbey'i içlerine salamayız. Onların hepsi yerine geçer, ondan sonra Bozbey'i tek başına salarız. Kendinden sonra gelen atların hiçbirini kabullenmedi, hiçbirini istemiyor. Tek başına bir ordu diyebilirim Bozbey için. Onun karakterinde var, diğer gelen atlara hemen hüküm kurmaya çalışıyor. Diğer atlara zarar vermemesi için Bozbey'i tek başına salarız. Diğer atlar otlar, dolaşır, ondan sonra Bozbey çıkar. Dolaşır gezer, fazla uzaklaşmaz zaten. Ara sıra restoranın oraya gelir. Benden ödülünü alır ve tekrar başlar bahçede otlamaya" diye konuştu.

'Allah' denilince şaha kalkan at ilgi odağı oldu: Canı yanmasın diye buna alıştırdım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

aristoteles:

Allah dediği icin değil ödül verdiği icin yAPIYOr konunun dışında ama imamlarda para aldığı için yapıyor bu iişi hic hayrına yapanı görmedim

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Hek Tor:

Dinden ayrılan ayrılana, bir anket yapsalar da bu durumun çocuk yapmaktan daha vahim olduğunu görseler... Eeee, insanlar dinden çıkıyor, atlarla, civcivlerle hatta karpuz ve elmalarla kayıpları idame etmeye çabalıyorlar. Yakında kimlik bile verilir onlara.

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Yusuf Aricioglu:

Seni Yaradana kurban

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Wingchun07 null:

o da Allah diyenden korkuyor artık bizim gibi

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