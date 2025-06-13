ALKÜ'de Mezuniyet Töreni: 2.500 Öğrenci Diploma Aldı

ALKÜ'de Mezuniyet Töreni: 2.500 Öğrenci Diploma Aldı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 2024-2025 akademik yılında 2.500'ün üzerinde öğrenci diplomalarını aldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, üniversitenin 10. yılında mezun olan öğrencilerin geleceğin donanımlı bireyleri olacağına vurgu yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 2 bin 500'ün üzerinde öğrenci için tören düzenlendi.

ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konaklı Şehir Stadyumu'ndaki törende yaptığı konuşmada, üniversitenin 10. yılında büyük gurur duyduklarını söyledi.

Henüz genç ama kararlı adımlarla büyüyen, gelişen ve üreten bir üniversite olduklarını belirten Kılıç, "Bugün burada sizlerin, bu ülkenin yarınlarına emanet ettiği genç fidanları, mesleklerinin donanımlı ve yetkin bireyleri olarak uğurluyoruz. Sevgili anne babalar, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Onları akademik bilginin yanında insani değerlerle de beslemeye gayret ettik." dedi.

Üniversitenin kapıların daima öğrencilere açık olduğunu ifade eden Kılıç, öğrencileri uğurlarken kalplerinde buruk sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Direk ile akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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