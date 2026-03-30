Alkollü sürücünün motosiklete çarptığı genç kız için basın açıklaması yapıldı

KAYSERİ'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosikletine çarptığı kazada ölen Yaren Mercan (22) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde ablası Büşra Mercan'ın da aralarında bulunduğu grup tarafından basın açıklaması yapıldı. Abla Mercan, "Alkollü bir canavar onun, ilmek ilmek ailesinin, bizim verdiğimiz emekleri elimizden aldı" dedi.

Kaza, 19 Mart akşam saatlerinde, Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil, Yaren Mercan idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CİNAYETTEN YARGILANMASINI İSTİYORUZ'

Bodrum'da hemşirelik yapan Mercan'ın ablası Büşra Mercan'ın da aralarında bulunduğu grup, Bodrum Belediye Meydanında basın açıklaması düzenlendi. Abla Büşra Mercan, "Biz bugün onun bir sürü başladığı ve bitiremediği projeyi konuşmak yerine, ruhunu şad edip anma törenini yapıyoruz. Kendisi sırf pediatri sınavı vardı diye bayramda buraya gelmedi ve bayram akşamı beraber yemek yiyecektik. Alkollü bir canavar onun, ilmek ilmek ailesinin, bizim verdiğimiz emekleri elimizden aldı. Sürücünün tutuklanması bile çok zor oldu. Biz en ağır cezayı almasını ve cinayetten yargılanmasını istiyoruz" dedi.

TEPKİ DİLE GETİRİLDİ

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yağmur Ece Metin ve Umut Güvercin ise şunları söyledi:

"Kimdir Yaren? Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Muğla ilinde on binlerce kişiye trafik güvenliği eğitimi vererek kazaları azaltmak için ömrünü adayan Uzman Jandarma Mehmet Mercan ile saygıdeğer Binnaz Mercan hanımefendinin üç kızından ortancasıdır. Yaren Mercan da tıpkı babası gibi insanlara hizmet etmek, onların hayatlarına dokunabilmek için hayatını adamış; babasının mesleği gereği bin bir güçlükle Anadolu'nun farklı illerinde eğitimine devam etmiş ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak eğitimini burada sürdürmekte olan bir stajyer doktordur. Kendini eğitime adamış, gençlere eğitim veren, Kızılay'da gönüllü çalışan, topluma değer katan birçok projeye imza atmış ve Bodrum aşığı bir kızımızdır. Stajyer Doktor Yaren Mercan şimdi burada olsa, Bodrum'da görev yapıyor olsa, en küçük şikayetimizde kapısını çalacağımız gencecik bir hekimdi. Oysa ondan derman beklemek yerine şimdi onu anmak için buradayız. 19 Mart akşamı Yaren'imiz, ders çalıştığı esnada babası Mehmet Mercan ile mesajlaştı. Son resmi gülen yüzü oldu. Son sözü de babasının ona armağan ettiği motosiklet kaskının göründüğü fotoğrafın altına yazdığı 'Babam sağ olsun' cümlesiydi. Yaren o akşam derslerine çalıştı, babasının armağanı olan kaskını taktı ve motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Olay öncesinde birçok suça karışmış, birçok vatandaşın yaralanmasına sebep olmuş, alkollü bir sürücünün kullandığı araç; okulundan çıkıp evine gitmekte olan Yaren'imizin motosikletine yüzde yüz asli kusurlu şekilde arkadan çarptı. Yaren'imiz hastanede verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çarpmanın ardından sürücü frene dahi basmadan olay yerinden kaçtı. Bir trafik canavarı, alkollü bir sürücü onu aramızdan aldı."

