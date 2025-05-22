‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde Denizli Bulvarı üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, Ahmet K. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI, YAKALANINCA ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

Ahmet K., ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, bir süre yaşanan takip sonucu Ahmet K.'nın otomobilini önünü keserek durdurdu. Bu sırada Ahmet K., cep telefonundan arkadaşlarını arayıp, olay yerine çağırdı.

POLİSE HAKARET VE TEHDİTLER SAVURDU

Ahmet K., yanına gelen arkadaşları M.C.T., Ö.S. ve Y.B. ile iddiaya göre, kendisini gözaltına almaya çalışan polislere direnip, mukavemet uygulayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

TUTUKLANDI

Takviye ekiplerinde gelmesiyle 1.79 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet K. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.