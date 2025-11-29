Haberler

Alkollü Motosikletli Genç Kaza Geçirdi, Dişleri Cep Telefonu Işığı ile Arandı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü İ.Ö. bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası kaybolan dişleri, polis ve çevredekiler tarafından cep telefonlarının ışığıyla arandı. İ.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle otomobile arkadan çarpan İ.Ö.'nün (17) kırılan dişlerini, polis ve çevredekiler, cep telefonu ışığıyla aradı. Bulunan dişlerle hastaneye götürülen ve alkollü olduğu tespit edilen İ.Ö.'nün başına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen İ.Ö., kullandığı 07 JA 931 plakalı motosikletle, aynı yöndeki S.T. idaresindeki 07 E 9985 plakalı otomobile arkadan çarptı. İ.Ö. ile beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalesi kaza yerinde yapılırken, yüzüne aldığı darbeyle İ.Ö.'nün kırılan dişleri çevredekiler ve polis ekipleri tarafından arandı. Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.'yü kontrol ederken, polisle vatandaşların cep telefonu ışığıyla yaptığı aramada dişlerin bazıları bulundu. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve hayati riskinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

