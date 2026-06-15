Aliyev: 'Ailemiz olan Türk dünyası 21. yüzyılın nüfuzlu jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşüyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk dünyasıyla dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin uluslararası işbirliği açısından özel önem taşıdığını belirterek, "Ailemiz olan Türk dünyası 21. yüzyılın nüfuzlu jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 5. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi.

Mesajında ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra işgal, uluslararası tehditler ve adaletsizliklerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman toprak bütünlüğünün sağlanması ve vatandaşlarının güvenlik içinde yaşaması için mücadele ettiğini belirtti.

Azerbaycan'ın aynı zamanda ülkeler arasında işbirliği ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya çalıştığını ifade eden Aliyev, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'te gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonucunda ülkesinin topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarıldığını, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edildiğini vurguladı.

Aliyev, böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yaklaşık 30 yıl boyunca uygulanmayan kararlarının Azerbaycan tarafından hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yönünde kararlı politika izlediğine dikkati çeken Aliyev, geçen yıl Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın şahitliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında ortak bildirinin imzalanması ve barış anlaşmasının paraflanmasının Güney Kafkasya'daki durumu tamamen değiştirdiğini kaydetti.

Aliyev, "Bu kapsamda hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru hem Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak hem de Orta Koridor'un temel unsurlarından biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin adil dünya düzeni ve insanlık için güvenli yaşam koşullarının oluşturulmasını desteklediğine işaret eden Aliyev, Azerbaycan'ın yalnızca bölgenin değil, tüm Avrasya'nın güvenilir işbirliği alanına dönüşmesi için çalıştığını belirtti.

Aliyev, Türk dünyasıyla dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin uluslararası işbirliği açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Ailemiz olan Türk dünyası 21. yüzyılın nüfuzlu jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Küresel Güvenliğe Bölgesel Katkı: Güney Kafkasya'da Barış İnşası" konferansına ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Laos, Moldova, Kamboçya, Pakistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan yetkililer ile uzmanlar katılıyor.

Etkinlikte, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da yer alıyor.