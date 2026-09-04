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Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
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Galatasaray'dan kalıcı olarak ayrılarak eski kulübü Nordsjaelland'a dönen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Danimarkalı stoper, "Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

  • Victor Nelsson, Galatasaray'dan kalıcı olarak ayrılarak eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Nelsson, Galatasaray kariyerinde 144 resmi karşılaşmada forma giydi ve 4 gol kaydetti.
  • 27 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, 2021'de katıldığı Galatasaray'dan ayrılışı sonrası kulübe veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi sona erdi. 2021 yılında sarı-kırmızılı takıma katılan ve daha önce Roma ile Hellas Verona'ya kiralanan Danimarkalı savunmacı, bu kez kulüpten kalıcı olarak ayrıldı. 27 yaşındaki Nelsson, eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Transferinin ardından Galatasaray'a veda eden Nelsson, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği yıllara ilişkin duygusal bir paylaşım yaptı.

Danimarkalı futbolcu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray, Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum. Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."

144 KEZ GALATASARAY FORMASINI GİYDİ

Galatasaray kariyerinde 144 resmi karşılaşmada forma giyen Victor Nelsson, savunmadaki performansının yanı sıra 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haberler.com
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