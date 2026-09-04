Pentagon'dan askerlere zorunlu test! Erkeklik seviyeleri ölçülecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki ve yedek askeri personelin sağlık kontrollerine ilişkin yeni testosteron taraması yönergelerini açıkladı. Düzenleme kapsamında kadın ve erkek askerler için farklı değerlendirme süreçleri uygulanacak.

Pentagon, yeni uygulamayla hormonal sorunların ve enerji yetersizliğiyle bağlantılı sağlık problemlerinin erken tespit edilmesini ve askerlerin göreve hazırlık düzeyinin artırılmasını amaçlıyor.

30 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ ERKEKLERE ZORUNLU TEST

Yeni yönergeye göre 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlerin testosteron seviyeleri kan testiyle ölçülecek. 30 yaşın altındaki erkeklere ise kişinin talep etmesi veya doktorun düşük testosterona işaret eden belirtiler tespit etmesi durumunda test yapılacak.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, zorunlu testosteron taraması kararını temmuz ayında duyurmuştu. Testosteron kullanımına daha önce de destek veren Hegseth'in kararı bazı doktor ve uzmanların eleştirilerine neden olmuştu.

KADIN ASKERLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Kadın askerlerde rutin testosteron testi yapılmayacak. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki düzensizlikler ve hormonal dengesizliklerle bağlantılı olabilecek belirtilerin takip edilmesi öngörülüyor.

Pentagon ayrıca kadın askerlerin "düşük enerji kullanılabilirliği" ve sporcularda görülen "göreceli enerji yetersizliği" açısından değerlendirilmesini istedi.

Pete Hegseth

KADINLARA TESTOSTERON VERİLMESİ DE YÖNERGEDE

Yeni yönergelerde kadınlara testosteron reçete edilmesinin değerlendirilebileceği durumlara da yer verildi. Testosteronun onay dışı kullanımının özellikle menopoz sonrası dönemde olağan dışı derecede düşük cinsel istek yaşayan kadınlarda değerlendirilebileceği belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) de eylül ortasında uzmanların katılımıyla düzenlenecek toplantıda testosteronun tıbbi kullanımını ele alması bekleniyor.

UZMANLARDAN "BİLİMSEL KANIT" ELEŞTİRİSİ

Pentagon'un uygulaması tıp çevrelerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı doktorlar, geniş çaplı testosteron taramasının gereksiz veya potansiyel olarak zararlı tedavilere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca askeri personelin rutin olarak düşük testosteron açısından taranmasının ABD ordusunun savaş ve göreve hazırlık kapasitesini artıracağını gösteren yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını savunuyor.

Kaynak: Haberler.com