Gece yarısı tarihi zam! Tabelayı gören sürücülerin keyfi kaçtı
Akaryakıta gelen zamlarla birlikte istasyonlardaki tabelalar gece yarısı değişti. Benzinin litresine 2,47 lira, motorine ise 7,76 lira zam yansırken, bazı kentlerde motorinin fiyatı 90 lirayı aştı. Yeni fiyatları gören sürücülerin keyfi kaçtı.
- Benzinin litre fiyatına 2,47 liralık zam yansıdı; motorinde ise litre başına 7,76 liralık artış pompaya yansıdı.
- İzmir'de motorinin litre fiyatı 90,25 liraya çıkarak 90 lira barajını aştı; İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 76,62, motorin 88,86 liraya yükseldi.
- Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından 95-96 dolar seviyesine çıktı.
Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. Benzin grubunda toplam 3,29 liralık zam ihtiyacı oluşurken, eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılandı. Böylece benzinin litre fiyatına 2,47 liralık zam yansıdı.
Motorinde ise çok daha yüksek bir artış yaşandı. Litre başına 7,76 liralık zam pompaya yansırken, bazı kentlerde motorinin litre fiyatı 90 lira sınırını geçti.
TABELAYI GÖRENLERİN KEYFİ KAÇTI
Gece yarısıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının tabelaları da yeni fiyatlara göre güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 76,62 liraya, Ankara'da ise 77,60 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,86 liraya ulaşırken, İzmir'de 90,25 liraya çıktı. Böylece İzmir'de motorin 90 lira barajını aşmış oldu. Yeni rakamlarla karşılaşan sürücüler, güne zamlı akaryakıt fiyatlarıyla başladı.
BRENT PETROL 95-96 DOLAR SEVİYESİNDE
Akaryakıttaki yükselişte uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik etkili oldu. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrol yüzde 2,5'e varan yükseliş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı 95-96 dolar seviyelerine çıktı.
"ÖTV VE KDV KALDIRILMALI"
YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından vergi indirimi çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, "Akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV savaş kesin olarak sona erene kadar kaldırılmalı. Çiftçilerin, balıkçıların, nakliye, lojistik, toplu ulaşım sektörlerinin yakıt maliyetleri doğrudan desteklenmeli" ifadelerini kullandı.
4 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Son zamların ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76,62 TL, motorinin litre fiyatı 88,86 TL seviyesine yükseldi. Ankara'da benzinin litresi 77,60 TL olurken, İzmir'de motorinin litre fiyatı 90,25 TL'ye ulaştı.