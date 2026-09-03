Haberler

Asensio'dan Ameliyat İddialarına Yalanlama: 'Çok Yakında Takıma Dönüyorum'

Asensio'dan Ameliyat İddialarına Yalanlama: 'Çok Yakında Takıma Dönüyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Saha çalışmalarına başladığını ve çok yakında takımla birlikte olacağını belirten Asensio, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanıldığını ve taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, saha çalışmalarına başladığını ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara döneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Asensio, "Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Saha çalışmalarına başladığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Sezonun başlangıcından memnun olduğunu da aktaran Asensio, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne vurgu yaparak, "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarına destek çağrısında bulunan İspanyol yıldız, "Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi