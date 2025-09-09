Ali Yüksel: Türkiye, Gazze İçin Aynı Hassasiyeti Göstermeli

(ANKARA) - Sumud Filosuna katılan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "İtalya Başbakanı ve Malezya yetkilileri, vatandaşlarını koruyacaklarını duyurdu. Biz de Türkiye'den, hükümetten ve Cumhurbaşkanımızdan aynı hassasiyetle açıklama yapılmasını, vatandaşlarımızın korunmasına önem verilmesini bekliyoruz" dedi.

Gazze'ye yönelik yeni bir sivil insani yardım girişimi olan Sumud Filosu için farklı ülkelerden gönüllüler Tunus'ta bir araya geldi. Türkiye'den çeşitli vakıf, parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Avrupa'dan da farklı inanç ve görüşlerden katılımcılar, ortak amaç olarak "Gazze'deki ablukanın sona ermesi" ve "İsrail saldırılarının durdurulması" çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Tunus'ta yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birçok kesiminden insanlar Gazze'ye gitme gayesiyle buraya toplandı. Ayrıca Avrupa'dan farklı inanç ve hayat görüşlerinden insanların tek bir gaye etrafında birleşmesi fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

Yüksel, bazı ülkelerin kendi vatandaşlarının güvenliği için açıklama yaptığını hatırlatarak, "İtalya Başbakanı ve Malezya yetkilileri, vatandaşlarını koruyacaklarını duyurdu. Biz de Türkiye'den, hükümetten ve Cumhurbaşkanımızdan aynı hassasiyetle açıklama yapılmasını, vatandaşlarımızın korunmasına önem verilmesini bekliyoruz" dedi.

Sumud Filosu'nun, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardım ulaştırılması için önümüzdeki günlerde denize açılmasının planlandığı bildiriliyor.