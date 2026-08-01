Ali ve Sidar, STEM Olimpiyatları'nda matematikte dünya şampiyonu oldu

İstanbul'da yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Koç (10) ile 5'inci sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz (11), İtalya'nın başkenti Roma'da 2- 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematikte dünya şampiyonu oldu. Bilim dalında kendi yaş kategorisinde de altın madalya kazanan Koç, "Kısa vadeli hedefim Türkiye Matematik Milli Takımı'na girmek. Ortaokul ve lisede TÜBİTAK'ın seçtiği bu takıma girmeyi gerçekten çok istiyorum. Uzun vadeli hedefim şu ana kadar dünyada çözülmemiş en büyük altı problemi çözmek. Bu problemleri henüz dünyada hiç kimse çözemedi ve bunları da çözerek dünyanın en prestijli 2 matematik ödülü olan Abel ödülü ve Fields madalyasını almak. Bunu dünyada alanlar var ama henüz hiçbir Türk bu ödülleri kazanamadı. İlk Türk de ben olmak istiyorum" dedi. Sidar Cem Kılagöz (11) ise 54 ülkeden 714 finalistin katıldığı yarışmada kendi yaş kategorisinde matematik alanında dünya şampiyonluğunun sahibi oldu. Kılagöz, "Birincilik kürsüsünde beraber yan yana Türk bayrağını kaldırdık. O da çok güzel bir histi. Yan yana bir sürü Türk bayrağı açıp ülkemizi temsil etmek bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

İtalya'nın Roma kentinde 2-8 Temmuz tarihleri arasında 6'ncı Uluslararası STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara 54 ülkeden 714 finalist katıldı. Türkiye'den yarışmaya katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Koç (10) ile 5'inci sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz (11) matematik alanında kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Ali Koç kendi kategorisinde matematikte birinci olurken fen bilimleri alanında da şampiyon oldu. Sidar Cem Kılagöz kendi kategorisinde matematikte birinci olurken, fen bilimleri alanında ise ikinci oldu. Elde ettikleri başarıyla ailelerinin gurur kaynağı olan Ali ve Sidar olimpiyatlardaki başarılarını anlattı. Sidar Cem aynı zamanda yaklaşık 40 Asya ülkesinin ve 3 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen SIMOC Olimpiyatları'nda da dünya üçüncülüğü elde etti.

'HEYECANDAN AYAKLARIM TİTREDİ'

STEM'de 4'üncü sınıf kategorisinde matematik ve fen alanında birinci olan Ali Koç, "İki hocam var. İsmet ve Sezer hocam. Onlarla çok sistemli bir şekilde çalıştık. Ayrıca annem de beni hep destekledi. Tam sayısını ben de bilmiyorum ama her gün LGS'ye hazırlanır gibi 5 saat soru çözen biri de değilim. Daha çocukluğumu yaşıyorum, geziyorum, spor yapıyorum, 3 yıldır basket oynuyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Sadece oturup robot gibi soru çözen biri değilim. Tüm yıl genel olarak 2-3 haftada bir sistem soruları da dahil olmak üzere olimpiyat soruları çözüyorduk. Onun dışında hocamla da 1 haftada bir ortalama ders yapıyoruz. Tüm bu hazırlık süreçleriyle beraber STEM olimpiyatlarına hazırlandım. Geçen yılkinde de birinci olmuştum. Sonra bu yılkinde de sınava girdim. Sorular açıkçası benim için orta zor arasındaydı. Toplamda hepsi İngilizce olmak üzere 80 soru vardı. Toplamda 2 saat süremiz oluyor ve matematikle bilim arasında 30 dakika ara vardı. Sınav koşulları az önce belirttiğim şekildeydi. Ödül töreninde heyecandan ayaklarım titriyordu bayılmak üzereydim. STEM Olimpiyatları'nın bu yıl Roma'da düzenlenen 5'inci Grand Finali'nde hem matematik hem de bilim dalında dünya birincisi oldum ve altın madalya kazandım" dedi.

'SİDAR İLE BİRLİKTE TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRDIK'

Koç, "Geçen yılki STEM Olimpiyatları Grand Finali'nde Sidar ile tanıştık. Sonra zamanla yakın arkadaş olduk. Her ikimiz de bu yıl düzenlenen STEM olimpiyatlarının matematik kategorisinde dünya birincisi olduk. Sidar 5'inci sınıf kategorisinde dünya matematik birincisi oldu. Ben de 4'üncü sınıf kategorisinde dünya matematik birincisi oldum. Orada hem başta kendim ve sonra da Sidar için ikimiz içinde inanılmaz bir gurur yaşadım. Çünkü Türk bayrağı benim için herşeyden önce gelir. Çok mutlu oldum. Sonra da Türk bayrağımız elimdeydi. Bundan dolayı çok gururlandım. Sidar ile birlikte Türk bayrağını gururla da dalgalandırdık. Aynı zamanda dünya birincisi olan ve Türk olan başka arkadaşlarım da vardı. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'UZUN VADELİ HEDEFİM ŞU ANA KADAR DÜNYADA ÇÖZÜLMEMİŞ EN BÜYÜK ALTI PROBLEMİ ÇÖZMEK'

Matematiğe ilgisini küçük yaşlarda fark ettiğini dile getiren anne Pelin Koç, "Ben 2,5 yaşında keşfettim. İlk okuma yazma öğrendiğimde hesap makineleri ilgimi çekiyordu. Sürekli onlarla oynuyordum. Sonra 3,5-4 yaşında bilime de ilgi duymaya başladım. Annem sürekli bilim ve matematik kitapları aldırıyordum. Sonra ilk yarışmam olan Türkiye Matematik Yarışması'na 7 yaşındayken katıldım. Orada da kendi kategorimden bir yaş büyüklerle yarışmama rağmen Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldım; sonra da gerisi geldi. Şu ana kadar 31 madalya kazandım ve yenilerini de kazanmaya devam edeceğim. Kısa vadeli hedeflerim var bir de uzun vadeli hedeflerim var. Kısa vadeli hedefim Türkiye Matematik Milli Takımı'na girmek. Ortaokul ve lisede TÜBİTAK'ın seçtiği bu takıma girmeyi gerçekten çok istiyorum. Uzun vadeli hedefim şu ana kadar dünyada çözülmemiş en büyük altı problemi çözmek. Bu problemleri henüz dünyada hiç kimse çözemedi ve bunları da çözerek dünyanın en prestijli 2 matematik ödülü olan Abel ödülü ve Fields madalyasını almak. Bunu dünyada alanlar var ama henüz hiçbir Türk bu ödülleri kazanamadı. İlk Türk de ben olmak istiyorum. Beni en çok destekleyen anneme buradan çok teşekkürlerimi yolluyorum. Benim en büyük destekçim ve en büyük idolüm olmuştur. Öbür büyük idollerime gelince; matematik alanında Cahit Arf'ı, bilim alanında ise Oktay Sinanoğlu'nu ve Aziz Sancar'ı örnek alıyorum; ama annem dışındaki en büyük idolüm ise Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

'MATEMATİK SEVGİSİNİ HEP DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM'

Koç, "Matematik olimpiyatları yoğun geçen süreçler ama aynı zamanda devam eden bir okul süreci de var. O yüzden Ali de hem okulunu aksatmadan ve az önce bahsetmişti, çok kıymetli iki öğretmenimiz var, onlarla birlikte sistemli bir şekilde hazırlandık. Bu konularda çok ilgili bir çocuk, matematik sevgisi çok küçük yaşlarda okuma yazma öğrendi. Üstün potansiyel tanılı bir çocuk. Ben o yüzden hem çocukluğundan bebekliğinden beri Ali ile çok fazla ilgilendim. Birebir de bu ilgi alanlarını çok besledim. Matematik sevgisini hep daha ileriye taşımak ve doğru kişilerle doğru zamanlarda bir araya getirmek için çok çabaladım. Çok şükür güzel bir yolda ilerliyoruz. O yüzden ona olan desteğimin, farkında olduğu için de herhalde beni örnek alıyordur ve bu da çok mutlu ediyor, adeta hoşuma gidiyor" diye konuştu.

'ALİ 2,5 YAŞINDA OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ; 4 YAŞINDA KARAKÖK ALDI'

Anne Koç, "Ali 2,5 yaşında çok erken zamanda okuma yazmayı öğrendi ve ilk okuduğu şeyler hep sayılardı. Dışarıda araba plakalarını okuyordu, tabelaları okuyordu. Sonra sayılarla ilgili kitaplar aldırmaya başladım. Bunları yaptığında 3 yaşındaydı. Evde 7 tane hesap makinemiz vardı. 4 yaşında karekök aldı. Hesap makinesiyle uğraşırken karekök almaya başladığını fark ettim. Farklı olduğunu, bu anlamda özel bir yeteneğinin olduğunu ben de babası da fark ettiğimizde bununla ilgili özel bir test yaptırdık. Orada üstün potansiyeli olduğunu da diğer arkadaşlarına göre daha ileriye olduğunu onlar da tanıladılar. Mutlu, gururlu, heyecanlı bundan sonraki yıllar içerisinde Ali'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için ne gerekiyorsa yapacağım ve gerçekten oğlumla sonsuz gurur duyuyorum" dedi.

'UMARIM DAHA ÇOK YURTDIŞINA AÇILMA FIRSATIMIZ OLUR'

Koç, "Bir anne olarak ne hissedebilirim ki gurur, mutluluk, heyecan, hepsi vardı. Çocukların daha fazla desteklenmesini devletimiz ve devletin kurumları tarafından daha çok desteklenmesini daha çok yurtdışı organizasyonlarına gidebilmelerinin sağlanmasını özellikle istiyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl çocuklar, gittiklerinde de son derece ülkemizi güzel temsil ediyorlar. Umarım bu şekilde daha çok yurtdışına açılma fırsatımız olur ve daha çok başarılar elde ederiz" diye konuştu.

'GÜNDE 6-8 SAAT ÇALIŞTIM'

Sidar Cem Kılagöz ise, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Roma'da olan STEM Grand Final'de 5. sınıflarda matematik kategorisinde dünya birincisi, fen kategorisinde ise dünya ikincisi oldum. Bu sınav için her sınav gibi bu sınavda çıkacak konular üzerinden sorular çözdüm ve çıkmış sorular üzerinden bayağı ağır bir kampımız oldu, bayağı çok çalıştım. Günde 6-8 saat çalıştım. Sınavdan önce her gün en az bir 6 saat çalıştım" diye konuştu.

'MATEMATİKTE YENİ ŞEYLER KEŞFETMEKTEN ZEVK ALIYORUM'

Sidar Cem Kılagöz, "Küçükken sayıları çok seviyordum. Matematik çok ilgimi çekiyordu. İşlemler yapmak, matematiğin doğada olması, matematiğin herşeyde var olması benim çok ilgimi çekiyordu. Matematik çok eğlenceli geliyordu hiç sıkmıyordu. Bu sayede daha da genişlettim matematiği, matematikte yeni şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyordu, hala da hoşuma gidiyor ve matematikte yeni şeyler keşfetmek ve öğrenmekten zevk alıyorum. Geçen yıl İspanya'da 5'incisi düzenlenen STEM Olimpiyatları Grand Finali'nde de dünya birincisi olmuştum, bu yıl da oldum. Üst üste olmak daha da büyük bir başarı ve daha da mutlu ediyor beni. Sürekli 2 yıldır çalışmalarımı hiç bırakmadan tam güç devam edebilmek benim çok hoşuma gidiyor ve gururlanıyorum" dedi.

'SINAVLARDA SORU TARTIŞMAK VE ÇÖZMEK ARKADAŞLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR'

Kılagöz, "Yakın arkadaşım Ali Koç da çok çalıştı, ben de çok çalıştım, beraber çok büyük bir başarıya imza attık. Bunun için çok mutluyuz. Bence Ali de benim gibi çok güzel ve akıllı bir çocuk. Beraber güzel anılarımız oldu, halen de oluyor. Sınavlarda beraber bazen soru tartışmak veya çözmek de arkadaşlığımızı güçlendiriyor. Birincilik kürsüsünde beraber yan yana Türk bayrağını kaldırdık. O da çok güzel bir histi. Yan yana bir sürü Türk bayrağı açıp ülkemizi temsil etmek bizi çok mutlu etti. İtalya'dan STEM Olimpiyatları'ndan döndükten 1 hafta sonra da Singapur'a gittim. Yine Singapur için de çok çalıştım. Singapur'da 5. sınıf matematik kategorisinde 3 bin öğrenci ve 40 ülke arasından dünya 3'üncüsü oldum. Yine STEM'de olduğu gibi çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

'SİDAR İÇİN ÇOK GURURLUYUZ ÇOK MUTLUYUZ'

Anne Seda Kılagöz, "Sidar'ın matematiğe ilgisi çok küçük yaşlardan beri var. En büyük tutkusu matematik, sürekli soru çözmek, soruları irdelemek, teoremler üzerinde uğraşmak, matematiği çok seviyor. Bunda da başarılı oluyor, başarılı olduğu yolda da devam etmesi benim de hoşuma gidiyor. Matematikle ilgili çok fazla başarı elde etti, dereceler elde etti. Ülkemiz için çok büyük bir gurur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı