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Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
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TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak 6 aya indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

TAHKİM KURULU CEZAYI YARI YARIYA İNDİRDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş'ın itirazını değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, nihai kararını açıkladı. Yapılan müzakereler sonucunda, tecrübeli orta saha oyuncusuna verilen 12 aylık ceza kaldırlarak ceza 6 ay hak mahrumiyetine düşürüldü.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tahkim Kurulu'nun toplantısı sonrası TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle, Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir."

Kaynak: Haberler.com
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