Marmaris'teki orman yangını etkisini artırarak devam ediyor! Bölgede tahliyeler başladı
- Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Alevler, yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplerin bekleme noktasına doğru yönelince bölge tahliye edildi.
Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hızla yayılan yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi.
Kızıl ateşin bölgeye yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızla tahliye etti. Tahliye esnasında bölgede hareketlilik yaşanırken panik anları da kameralara yansıdı.
Yangına 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338araç ve 35 iş makinası müdahale ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirildi.
Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunmak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022