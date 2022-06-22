Marmaris'teki orman yangını etkisini artırarak devam ediyor! Bölgede tahliyeler başladı

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN EKİPLERİN BEKLEME NOKTASINA YÖNELDİ

Hızla yayılan yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi.

BÖLGE HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Kızıl ateşin bölgeye yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızla tahliye etti. Tahliye esnasında bölgede hareketlilik yaşanırken panik anları da kameralara yansıdı.

1000'DEN FAZLA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338araç ve 35 iş makinası müdahale ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirildi.

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER TAKVİYE EDİLDİ

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunmak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel