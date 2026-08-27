Beijing'de giriş-çıkış seyahatleri 15 milyonu aştı, yabancı girişi arttı
Çin'in başkenti Beijing'in giriş-çıkış noktalarından yapılan seyahat sayısı, 25 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 15 milyonu geçti. Bu eşiğe geçen yıla kıyasla 20 gün daha erken ulaşıldı. Dönemde Beijing'e giriş yapan yabancı sayısı yüzde 31,6 artışla 4,88 milyona çıkarken, bunların 1,86 milyonu vize muafiyeti veya geçici giriş izniyle geldi.
BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in giriş-çıkış noktalarını kullanarak yapılan seyahat sayısı, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 15 milyonu aştı. Bu sene, 15 milyon eşiğine 2025 yılına kıyasla 20 gün daha erken ulaşıldı.
Beijing Giriş-Çıkış Sınır Kontrol Genel İstasyonu'nun açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Beijing'in giriş-çıkış noktalarından kente giriş yapan yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 4,88 milyona ulaşarak toplam giriş-çıkışların yüzde 32,5'ini oluşturdu. Bunların 1,86 milyonu, vize muafiyeti kapsamında veya geçici giriş izniyle gelenlerden oluştu. Bu, ülkeye giriş yapan toplam yabancıların yüzde 74,5'ine karşılık geldi.