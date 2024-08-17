Metrelerce havaya uçan motosikletli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Mert Yücel hayatını kaybetti. Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mert Yücel'in kullandığı motosiklet ile Hasan Doyurun'un kullandığı taksi kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförü Hasan Doyurun, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Mert Yücel

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNÜ KAYDETTİ

Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Yücel'in motosikletiyle ilerlerken taksinin kavşaktan yola çıkıp çarptığı görüldü. Kayıtlarda, çarpmanın şiddetiyle Yücel'in savrulup, düştüğü, diğer motosiklet sürücüsünün, onun yanına gelip "Ambulans çağırın" diye çevredekilerden yardım istediği, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü.