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Metrelerce havaya uçan motosikletli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, yaşamını yitiren motosiklet sürücünün arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Mert Yücel hayatını kaybetti. Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mert Yücel'in kullandığı motosiklet ile Hasan Doyurun'un kullandığı taksi kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförü Hasan Doyurun, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Metrelerce havaya uçan motosikletli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydettiMert Yücel

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNÜ KAYDETTİ

Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Yücel'in motosikletiyle ilerlerken taksinin kavşaktan yola çıkıp çarptığı görüldü. Kayıtlarda, çarpmanın şiddetiyle Yücel'in savrulup, düştüğü, diğer motosiklet sürücüsünün, onun yanına gelip "Ambulans çağırın" diye çevredekilerden yardım istediği, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü.

Metrelerce havaya uçan motosikletli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Antalya Alanya Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Emir önder:

ulan taksici

62
29
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Serkan Wash:

daha 2 gün önce eşimle bu long beach hotelin önünden geçtim. motorlulara çok kızdım eşimede dedim bunlar ölümüne hızlı motor kullanıyorlar ölüp gidecekler sağına soluna bakmıyorlar çok hızlılar dikkatsizler diye. dediğimde çıktı.

77
2
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Mucahit Kocyigit:

Bu şekilde hız yaparsa ulan taksicinin yolu kontrol etmemiş olma ihtimali yokki motor bir anda belirince ulan taksici oluyor

50
14
yanıtYanıtla
Unal:

Gencecik cok aci,Rabbim kalanlara sabir versin

55
1
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Fatih Sultan:

Aşırı hız, kuralsızlık ölüm getirir

39
0
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Burak Palabıyık:

yarışmaya öteki tarafta devam eder artık, şovunu orada sergilesin. Bir yayaya çarpsaydı veya bir hayvana? Şuan hiç de hak etmeyen bir kişiye de bu travmayı yaşattı adam davaydı oydu buydu uğraşsın dursun aylarca belki de yıllarca. Hiç kimsenin zevki hiç kimsenin hürriyettinden ve canından daha mühim değildir.

27
10
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Ali Orhan:

Yanındaki araçla aynı hızda gidiyor suç taksici de bence

18
11
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Ahmet Araç:

Bende motorcuyum bize dikkat eden artık çok var ama dikkat etmeyen kesimde halen var allah rahmet eylesin gencecik kardeşimiz gitti ışık yeşil yansa bile dikkat ediyorum ben çoğu kişi kırmızıda geçiyor heleki o tarafları bilen yerliyse artis artis geçmeleri yok mu al sana işte ne oldu genci hayattan kopardılar

24
5
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Hüseyin Kara:

O hızlı gidecekti o araba oraya çıkacaktı

14
0
yanıtYanıtla
Halit:

lütfen bu dikkatsizler yüzünden kendiniz dikkat edin

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Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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