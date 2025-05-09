Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi için Destek ve Yardım Vakfı kuruldu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Destek ve Yardım Vakfı kuruldu.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destek ve Yardım Vakfının (ALKÜDEV) tanıtımı için Alev Alatlı Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ALKÜ'nün 10 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi.

ALKÜ'nün başarılarının devamı için yeni fakülteler, eğitim merkezleri ve yurtların kurulması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Eğitimdeki kaliteyi hep birlikte artırmamız gerekiyor. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin her türlü imkanlarını da artırıp, onların daha rahat bir ortamda öğretim görmesini sağlamamız lazım. Kurulan vakfımızla bu anlamda önemli katkılar sağlanacak." dedi.

ALKÜDEV ile akademisyenlerin projelerine, çalışmalarına ve öğrencilere destek verileceğini dile getiren Çavuşoğlu, vakıf ile aynı zamanda Alanya'nın ihtiyaçlarına cevap veren projelere imza atılacağını bildirdi.

ALKÜ'de yeni fakülteler ve bölümlerin açılması için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, sağlık hizmetlerinin artırılması amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 250 yatak ilave edeceklerini ve 50 üniteli onkoloji merkezi kuracaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, sadece üniversite öğrencilerini değil, ilköğretimden itibaren yetenekli çocukları da kapsayacak bir konservatuvarın üniversite bünyesinde kurulmasını önererek, ALKÜ'ye tam kapsamlı spor tesisleri yapılmasını da umut ettiğini sözlerine ekledi.

"ALKÜDEV ile daha güçlü bir üniversite olacağız"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da genç bir üniversite olmalarına rağmen 600 akademik personelle güçlü bir bilimsel performans sergilediklerini belirtti.

ALKÜDEV'in üniversitenin büyümesine ivme kazandıracağını anlatan Türkdoğan, şunları söyledi:

"Bugün sadece geçmişe dönüp bakmakla yetinmiyor, geleceğin güçlü üniversitesini de birlikte inşa ediyoruz. Üniversiteler bilgi üreten, şehirle bütünleşen, toplumla kenetlenen ve geleceğe yön veren kurumlardır. İşte ALKÜDEV bu bakış açısının tezahürüdür. Vakfımız, akademisyenlerimizin daha güçlü ilerleyebilmesi için önemli bir destek olacaktır. ALKÜDEV ile daha güçlü bir üniversite olacağız. Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılında böyle anlamlı bir adım atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Program sonunda Türkdoğan, Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ALKÜ'nün kurulması kararını imzalarken çekilen fotoğrafının tablosunu hediye etti.

Heyet, toplantı sonrası Kestel Yerleşkesi'ndeki yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, üniversite yöneticileri, vakfın kurucu üyeleri, hayırseverler, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.