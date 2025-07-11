Yapımcılığını Dijital Sanatlar ve KEM Yapım'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Topuz'un üstlendiği "Al Beni Baba" filminin çekimleri 15 Temmuz'da Çorum'da başlayacak.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Malik Blumenthal'in paylaştığı, senaryosunu Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı filmin okuma provası ve basın toplantısı, Zekeriyaköy'de gerçekleştirildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu Ayça Bingöl, projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu bir baba kız filmi ve ben de bir anneyim. Filmde de kahraman bir babaya destek olmaya çalışıyorum. Yaşanmış bir hikayeyi anlatıyoruz. Çocuklarımız internete, sosyal medyaya fazlasıyla maruz kalıyorlar. Onları kontrol etmek çok zor. Aileler çocuklarını koruduklarını düşünüyorlar ama siber dünyada başka bir hayat yaşanıyor. Bu yüzden projemiz ebeveynleri ilgilendiren çok önemli yerde duruyor." dedi.

"Umuyorum filmimiz bir eksikliği tamamlar, bir başucu yapıtı olur"

Oyuncu Erkan Petekkaya da filmin iyi bir kadroyla birlikte hayata geçirildiğini belirterek, "Uzun süredir bu kadar iyi bir senaryo okumamıştım. Oynadığım rol benim için oldukça zor. Çünkü kahraman bir babayı canlandırıyorum. Filmimizde bir aile hikayesi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Filmin gerçek bir hikaye olduğunu vurgulayan Petekkaya, şöyle devam etti:

"Filmde görünüşte kendi halinde ama kandırılmış, beyni yıkanmış bir kız var. Benim de bir oğlum var, onu takip etmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Onunla konuşuyor, ona her şeyi anlatmaya gayret ediyorum. Çocuğumu internetten uzak tutmaya çalışıyor, ona özel şeylerini paylaşmaması gerektiğini söylüyorum. Ama elbette bu koruma bir yere kadar olabiliyor. Bu filmin de anne babalara çocuklarına koruma noktasında bir yardımı olacağını düşünüyorum. Umuyorum filmimiz bir eksikliği tamamlar, bir başucu yapıtı olur."

Oyuncu Gülper Özdemir, filmin çekimlerinin güzel bir atmosferde gerçekleştiğinden bahsederek, "Çok heyecanlıyım. Yaz aylarındayız ama böyle güzel bir projede yer almak benim için çok iyi. Almanya'da doğup büyüdüm. Bu yüzden filmin benim için çok önemli bir anlamı ve manevi değeri var. Biz de Almanya'da bu filmde anlatılan bir hikayenin içinden geçtik. Ailenin önemini vurgulayan bu film, büyüdüğünü görmediğimiz çocuklara temas etmediğimizde ortaya çıkacak sorunları anlatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, "Al Beni Baba"nın yürekleri dağlayan bir hikaye olduğu yorumunu yaparak, filmin evrensel bir mesaj taşıdığını söyledi.

"Film, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor"

Oyuncu Mert Denizmen, sinemaseverlerin gerçek bir hikayeye tanıklık edeceğine işaret ederek, "Belki acı ama bir o kadar önemli bir hikaye anlatıyoruz. Çok iyi bir kadro, iyi bir senaryo ve iyi bir kast kuruldu. Seyircinin beğeneceği bir yapım olacağını inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Dilek Çelebi, bir sanatçı olarak herkesin vicdani bir sorumluluğu olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim de çocuklarımız var. Onlar bize emanet. Burada da bir baba kız hikayesi var. Anlatılan hikayenin, kimsenin başına gelmeyecekmiş gibi duran ama hemen yanı başımızda bizleri bekleyen bir gerçekliği var. Burada anlatılan baba, yaşanan olaylardan sonra bir kahramana dönüşüyor. Film, bizlere çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Samimi bir çalışma, inşallah iyi sonuçlara vesile olur."

Oyuncu Metin Keçeci, çalışmanın umut dolu bir anlamı olduğunu kaydederek, "Karşımızda cesaretin sınırlarını zorlayan bir aile hikayesi var. Benin oynadığım rol de filmde kritik bir yerde duruyor. Feleğin çemberinden geçmiş ve korkusuz bir karakteri canlandırıyorum. Babanın cesaretli yolculuğunda ona destek oluyorum. Böyle bir çalışmada yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

"İşlenmemiş bir hikayeyi anlatıyoruz"

Senarist Sinem Uslu ise daha önce işlenmemiş bir hikayeyi ele aldıklarını anlatarak, "Ne yazık ki şu anda gerçeğin yerini manipülasyonlar aldı ve ailenin yeri başka unsurlarla doldurulmaya çalışılıyor. Burada babanın kızına olan bağlılığı ve sevgisini işlemeye çalıştık. Kahraman bir baba ve seven bir kalbi izleyeceğiz. Bu filmin sonunda bir çocuğumuz bile, 'Al beni baba' dese çok sevineceğiz." şeklinde konuştu.

Çekimlerine İstanbul ve Almanya'da devam edilecek filmde ayrıca Mehmet Esen, Lilly Joan Gutzeit, Mehmet Özgür, Murat Serezli, Gürberk Polat, Bahtiyar Engin, Burç Kümbetlioğlu, Asiye Dinçsoy, Macit Koper, Nathalie Griffin, Rüzgar Aksoy, Necmi Yapıcı ve Mahmut Cevher yer alıyor.

Gelece yıl başında vizyona girmesi planlanan filmin konusu ise özetle şöyle:

"Genç bir kız, sevdiği adamın aşkı uğruna bir terör örgütüne katılır. Zamanla içinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzünü keşfeder. Ancak evine dönmesi artık imkansızdır. Onu bu cehennemden kurtarabilecek sadece bir kişi vardır, muhasebeci babası… Bir gün babasına ulaştırdığı tek cümlelik bir not her şeyi değiştirir, 'Al beni baba...' Bu yardım çağrısıyla harekete geçen baba, kızını kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir."