Meral Akşener, Sivas'ta konuştu: 'Muhsin başkanın ve Sinan Ateş'in katillerini bulmak için iktidar olun'

Haber: MERVE GÜVEN - Kamera: DURSUN ALKAYA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Meclis Başkanvekiliydim rahmetli Muhsin (Yazıcıoğlu) başkan şehit olduğunda, o gece o eve gidenlerden biriyim. Rahmetli Muhsin başkanın gerçekten kız kardeşiydim. Çocuklarını bilirim, görüşürüm. Anlatmam ben bunları. Ama ben, ben, ben, Meclis Başkanvekili Meral Akşener ben, çözemedim ağabey özür dilerim, o katilleri size getiremedim. Niye? Gücüm yoktu gücüm. Şimdi sizden ehliyet istiyorum. Önce ( Sivas adayı) Mehmet Ceyhan'ın seçimi için el vermenizi, yol vermenizi, 2028'de de bizi iktidar etmenizi istiyorum ki hem Muhsin başkanın hem de Sinan Ateş'in katilerinin bulunması için" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün önce İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener, daha sonra Sivas'ta bir otelde parti buluşmasına katıldı.

İlk kadın Dışişleri Bakanı olarak 40 yaşında atandığını anlatarak konuşmasına başlayan Akşener, "Anam benim beyaz tülbentli ve köy kadını. Meşhur bir hanım gazeteci eve gidiyor, misafir almış, şeyi sormuş anneme, 'Kızına ne dersin' o da demiş ki 'Allah benim kızımı nefsinden korusun, yani içindeki şeytandan korusun.' Çok alkışlar, çok iltifatlar bugünün dünyasında önemli ama bizim dünyamızda zorlayıcı, ürkütücü, bütün hayatım boyunca Allah benim içimdeki şeytandan korusun diye dua ettim" dedi.

"MEHMET KARDEŞİM İNŞALLAH ELİNİ KALDIRDIKTAN SONRA SİVAS'IN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKSIN"

Sivas'ta olduğu için büyük bir heyecan duyduğunu belirten Akşener, "Önce Muhsin (Yazıcıoğlu) başkanın ağabeyi aramızda onun için heyecan duyuyorum, ağabey hoş geldin. İkincisi Mehmet Ceyhan'ın adaylığını resmi şekilde ilan edeceğiz. Onun için heyecan duyuyorum... Pek çok çileli yolculuktan yüz akıyla çıkmış insanlarsınız. Bütün haksızlıklara rağmen gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni benim devletim diye kabul ettiği için asla uluslararası mahkemelere götürmemiş, Avrupa'ya, Amerika'ya şikayet etmemiş insanların kendileri ve aileleri burada. Onun için çok heyecanlıyım. Mehmet kardeşim inşallah elini kaldırdıktan sonra Sivas'ın belediye başkanı olacaksın çünkü sen de o uzun yolculuktan yüz akıyla çıkmış birisin" diye konuştu.

Sivas'ta 40 bin kayıtlı işsiz olduğunu öğrendiğini dile getiren Akşener, "Biz asgari ücreti yükseltmeyi önerirken İYİ Parti olarak, işverenin üzerinde ağır bir vergi yükü var, onun önemli bir kısmını devlet olarak karşılayın dedik ki istihdam bozulmasın. Sanayici üretmeye devam etsin" dedi.

"İKİ CAHİL ANLAYIŞ ARASINDA ÇIRAK ÇIKAN SİVASLI"

Seçmenlerin iki parti arasında sıkıştırılmış olduğunu vurgulayan Akşener "Bize oy ver diyorlar size karşı taraf terörist, öbür tarafta diyor ki bize oy ver onlar şeriatçı, bir taraf teröristin manasını bilmiyor, altını boşalttı hafifletti terörist kavramını, öbür taraf da şeriat eşittir İslam dinidir olduğunu bilmiyor. İki cahil anlayış arasında çırak çıkan Sivaslı...İşte Mehmet Ceyhan, biliyorum ki iyi belediyeciliğin ne olduğunu herkese gösterecek" diye konuştu.

"İYİ PARTİ'YE ŞÖYLE BİR SORU SORULUYOR, 'MANDA VE HİMAYE KABUL EDER MİSİN', ETMİYORUZ KARDEŞİM, ETMİYORUZ"

Sivas'ın Milli Mücadele döneminde manda ve himayeyi reddettiğini anımsatan Akşener, "Sizin atalarınız Atatürk'ümüze 'Biz manda ve himayeyi kabul edelim' deseydiler biz bugün bu salonda olabilir miydik? İşte Sivas o gün manda ve himaye kabul edilemez diyerek bugünleri sağlayan şehirdir. Onun için burası benim için önemli. İYİ Parti'ye şöyle bir soru soruluyor, 'Manda ve himaye kabul eder misin?' Etmiyoruz kardeşim, etmiyoruz" dedi.

"MUHSİN BAŞKAN ŞEHİT OLDUĞUNDA O GECE O EVE GİDENLERDEN BİRİYİM... ÇÖZEMEDİM AĞABEY ÖZÜR DİLERİM, O KATİLLERİ SİZE GETİREMEDİM"

Akşener, "Böyle bir sistemin içinde oğlumun, kızımın durumu ne olacak diyemeyen insanları nasıl ayağa kaldırırız, nasıl bu ucube sistemden kurtuluruz hep birlikte, yola çıktık, sorumuzun cevabını bulmak üzere... Ben Meclis Başkanvekiliydim rahmetli Muhsin başkan şehit olduğunda, o gece o eve gidenlerden biriyim. Rahmetli Muhsin başkanın gerçekten kız kardeşiydim. Çocuklarını bilirim, görüşürüm. Anlatmam ben bunları. Ama ben, ben, ben, Meclis Başkanvekili Meral Akşener ben, çözemedim ağabey özür dilerim, o katilleri size getiremedim. Niye? Gücüm yoktu gücüm. Şimdi sizden ehliyet istiyorum. Önce Mehmet Ceyhan'ın seçimi için el vermenizi, yol vermenizi, 2028'de de bizi iktidar etmenizi istiyorum ki hem Muhsin başkanın hem de Sinan Ateş'in katilerinin bulunması için" diye konuştu.