Akşener'den Gazeteci Dündar'a 'mangal Yürekli Cumhuriyet Kadını' Yanıtı: "El Ele Omuz Omuza Atatürk'ün O Büyük Vizyonunu Hayata Geçireceğiz" - Haberler

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Akşener'den Gazeteci Dündar'a 'mangal Yürekli Cumhuriyet Kadını' Yanıtı: "El Ele Omuz Omuza Atatürk'ün O Büyük Vizyonunu Hayata Geçireceğiz"

ANKA - Güncel
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Akşener'den Gazeteci Dündar'a 'mangal Yürekli Cumhuriyet Kadını' Yanıtı: 'El Ele Omuz Omuza Atatürk'ün O Büyük Vizyonunu Hayata Geçireceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; kendisinin lise yıllarına ait fotoğrafını paylaşan ve “’Mangal yürekli Cumhuriyet kadını’ diyorum” yorumunu yapan gazeteci Uğur Dündar’a “Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk’ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz” mesajıyla yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; kendisinin lise yıllarına ait fotoğrafını paylaşan ve "'Mangal yürekli Cumhuriyet kadını' diyorum" yorumunu yapan gazeteci Uğur Dündar'a "Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz" mesajıyla yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener; Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarına ait fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan gazeteci Uğur Dündar'a yanıt verdi. Akşener, Dündar'ın paylaşımını alıntılayarak şu mesajı yayınladı:

"Uğur Bey, beni duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum… Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz."

Uğur Dündar, Akşener'in lise dönemindeki arkadaşı ile poz verdiği fotoğrafı paylaştığı fotoğrafı şu not ile yayınladı:

"70'li yılların başı... Soldaki genç kız, günümüzün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde leyli meccani (parasız yatılı) okuyor. Her şeyini Cumhuriyet'e borçlu olduğunu söyleme erdemini gösterdiği için ona 'mangal yürekli Cumhuriyet kadını' diyorum..."

ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Uğur Dündar Cumhuriyet İYİ Parti Güncel Haberler

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