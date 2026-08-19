Yarpuz'da 29. Geleneksel Pilav Festivali Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'nde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Pilav Festivali, mahalle sakinleri ile gurbette yaşayan hemşehrileri bir araya getirdi.

Çam Beleni Piknik Alanı'nda düzenlenen festivale, Akseki ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul'dan gelen çok sayıda kişi katıldı.

Mahalle sakinlerinin birlik ve beraberlik içinde buluştuğu etkinlikte katılımcılara geleneksel pilav ikram edildi. Uzun süredir görüşme fırsatı bulamayan hemşehriler, festivalde hasret giderdi.

Yarpuz Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Toksoy, festivali 29 yıldır yaşatmanın mutluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Festivalin yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını belirten Toksoy, "Bu buluşma, geçmişimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz güçlü bir gönül köprüsüdür. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan hemşehrilerimiz her yıl memleketlerine geliyor. Aynı sofranın etrafında buluşuyor, dostluklarımızı tazeliyor ve kültürümüzü çocuklarımıza aktarıyoruz. Özellikle İstanbul'dan gelerek bizleri yalnız bırakmayan gurbetçi hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Toksoy, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, festivali gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yarpuz Mahalle Muhtarı Emre Güner de festivalin mahallede dayanışma kültürünün yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Güner, "Yarpuzlu hemşehrilerimiz nerede yaşarsa yaşasın, gönülleri her zaman memleketleriyle birlikte atıyor. Bu festival sayesinde büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız aynı ortamda buluşuyor. Gurbet ile sıla arasındaki bağlarımız daha da güçleniyor. Birlik ve beraberliğimizi gösteren bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Festivale katılanlar, Çam Beleni Piknik Alanı'nda doğayla iç içe vakit geçirerek yöresel ezgiler eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA