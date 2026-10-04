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Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

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Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Portekiz, sahasında ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Norveç karşısında aldığı galibiyetle birlikte 4 maçta 4 yaparak puanını 12'ye çıkaran Portekiz, 2026/27 sezonunda Uluslar Ligi finallerine kalmayı başaran ilk takım oldu.

  • UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. hafta maçında Portekiz, sahasında Norveç'i 2-1 mağlup etti.
  • Portekiz, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti ve 2026/27 sezonunda Uluslar Ligi finallerine kalmayı garantileyen ilk takım oldu.
  • Norveç, 3 puanda kalarak grubun 4. sırasında yer aldı.

?UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Portekiz, sahasında ağırladığı Norveç’i 2-1 mağlup etti.

NORVEÇ ÖNE GEÇTİ

Dengeli başlayan mücadelenin 36. dakikasında konuk ekip üstünlük golünü buldu. Kullanılan serbest vuruş sonrası topla buluşan Kristoffer Ajer, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek Norveç’i 1-0 öne geçirdi.

CANCELO ANINDA KARŞILIK VERDİ

Yediği golün şokunu çabuk atlatan Portekiz, skora dengeyi getirmekte gecikmedi. Mücadelenin 38. dakikasında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Joao Cancelo, kaleciyi çaresiz bırakan vuruşuyla durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ RAMOS'TAN

Baskısını ikinci yarıda da sürdüren Portekiz, aradığı golü 79. dakikada buldu. Joao Felix’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalo Ramos, yakın mesafeden yaptığı bitirici vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. ?Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Portekiz, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

PORTEKİZ'DEN BÜYÜK BAŞARI

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Portekiz puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. İki Uluslar Ligi şampiyonluğu ile Uluslar Ligi'nin en başarılı takımı olan Portekiz 2026/27 sezonunda Uluslar Ligi finallerine kalmayı başaran ilk takım oldu. Norveç karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet ile ilk ikiyi garantileyen Portekiz 2027 Mart ayında çeyrek final maçına çıkacak. Müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Norveç ise 3 puanda kalarak grubun 4. sırasında yer aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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