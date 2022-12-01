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Aksaray'da baskın yapılan evde kraliyet pitonuyla 10 sakallı ejder ele geçirildi

Güncel Haberler

Aksaray'da bir eve baskın yapan polis ekipleri, hayrete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Evde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 10 sakallı ejder ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.

Aksaray'da baskın yapılan evde kraliyet pitonuyla 10 sakallı ejder ele geçirildi

1 KRALİYET PİTONU, 10 SAKALLI EJDER BULUNDU

Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

Aksaray'da baskın yapılan evde kraliyet pitonuyla 10 sakallı ejder ele geçirildi

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kaplumbağa Güncel Haberler

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