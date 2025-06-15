Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı

Bölgenin turistik alanlarından Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu havalandıktan bir süre sonra Gözlü Kuyu mevkiine düştü.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

BALON PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenin balon pilotlarından Hüseyin Türk olduğu belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.